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Самые стройные звезды украинского шоу-бизнеса

Четверг 29 августа 2024 09:00
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Самые стройные звезды украинского шоу-бизнеса Тина Кароль и Надя Дорофеева (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Культ стройного тела продолжает оставаться актуальным в наши дни, невзирая на все изменения. И трудно не согласиться с тем, что девушки с подтянутой фигурой выглядят великолепно. Героини нашего сегодняшнего материала - не исключение.

Кто из звезд украинского шоу-бизнеса весит меньше всего - узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Надя Дорофеева

При росте 168 см вес певицы остается в норме. В 2019 году Надя утверждала, что весит 50 кг. В 2021 году ее вес снизился до 48 кг, а год спустя увеличился до 49 кг. Таким образом, ее вес остается стабильным, без резких изменений.

Самые стройные звезды украинского шоу-бизнеса

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Тина Король

В прошлом году исполнительница рассказала, что снизила вес с 58,4 кг до 53,3 кг. Вероятно, с тех пор она не набрала лишнего, потому что сейчас выглядит довольно хрупко.

Кароль начала придерживаться специальной программы, основанной на контроле инсулина. После безуспешных попыток похудеть с помощью разных диет, Тина поняла, что секрет стройности состоит именно в этом методе.

Самые стройные звезды украинского шоу-бизнеса

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Наталья Денисенко

До беременности эта актриса весила 45 кг. После того как она начала регулярно ходить в спортзал, ее вес увеличился на 4 кг за счет мышечной массы. Во время беременности она прибавила 12 кило и сильно переживала из-за этого. Однако после родов ей удалось легко избавиться от лишнего веса.

Самые стройные звезды украинского шоу-бизнеса

Наталья Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Екатерина Бужинская

Певица признается, что никогда не соблюдала диеты. Однако она исключила из своего питания хлебобулочные изделия и сахар. В спортзал специально не ходит, но очень любит плавать и часто гуляет пешком. После концертов настолько устает, что сразу теряет 1-2 кг.

Самые стройные звезды украинского шоу-бизнеса

Екатерина Бужинская (фото: instagram.com/buzhynska)

Раньше мы рассказывали, сколько весят другие украинские звезды.

Также писали о 10 украинских звездах, чей рост станет для вас неожиданностью.

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