Найстрункіші зірки українського шоу-бізнесу

Культ стрункого тіла продовжує залишатися актуальним у наші дні, незважаючи на всі зміни. І важко не погодитися з тим, що дівчата з підтягнутою фігурою мають чудовий вигляд. Героїні нашого сьогоднішнього матеріалу - не виняток.

Надя Дорофєєва

При зрості 168 см вага співачки залишається в нормі. У 2019 році Надя стверджувала, що важить 50 кг. У 2021 році її вага знизилася до 48 кг, а рік потому збільшилася до 49 кг. Таким чином, її вага залишається стабільною, без різких змін.

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Тіна Кароль

Минулого року виконавиця розповіла, що знизила вагу з 58,4 кг до 53,3 кг. Ймовірно, відтоді вона не набрала зайвого, бо зараз має досить тендітний вигляд.

Кароль почала дотримуватися спеціальної програми, заснованої на контролі інсуліну. Після безуспішних спроб схуднути за допомогою різних дієт, Тіна зрозуміла, що секрет стрункості полягає саме у цьому методі.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Наталка Денисенко

До вагітності ця актриса важила 45 кг. Після того, як вона почала регулярно ходити в спортзал, її вага збільшилася на 4 кг за рахунок м'язової маси. Під час вагітності вона додала 12 кіло і сильно переживала через це. Проте після пологів їй вдалося легко позбутися зайвої ваги.

Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Катерина Бужинська

Співачка зізнається, що ніколи не дотримувалася дієт. Однак вона виключила зі свого харчування хлібобулочні вироби та цукор. У спортзал спеціально не ходить, але дуже любить плавати і часто гуляє пішки. Після концертів настільки втомлюється, що одразу втрачає 1-2 кг.

Катерина Бужинська (фото: instagram.com/buzhynska)