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Найстрункіші зірки українського шоу-бізнесу

Четвер 29 серпня 2024 09:00
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Найстрункіші зірки українського шоу-бізнесу Тіна Кароль і Надя Дорофєєва (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Культ стрункого тіла продовжує залишатися актуальним у наші дні, незважаючи на всі зміни. І важко не погодитися з тим, що дівчата з підтягнутою фігурою мають чудовий вигляд. Героїні нашого сьогоднішнього матеріалу - не виняток.

Хто із зірок українського шоу-бізнесу важить найменше - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Надя Дорофєєва

При зрості 168 см вага співачки залишається в нормі. У 2019 році Надя стверджувала, що важить 50 кг. У 2021 році її вага знизилася до 48 кг, а рік потому збільшилася до 49 кг. Таким чином, її вага залишається стабільною, без різких змін.

Найстрункіші зірки українського шоу-бізнесу

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Тіна Кароль

Минулого року виконавиця розповіла, що знизила вагу з 58,4 кг до 53,3 кг. Ймовірно, відтоді вона не набрала зайвого, бо зараз має досить тендітний вигляд.

Кароль почала дотримуватися спеціальної програми, заснованої на контролі інсуліну. Після безуспішних спроб схуднути за допомогою різних дієт, Тіна зрозуміла, що секрет стрункості полягає саме у цьому методі.

Найстрункіші зірки українського шоу-бізнесу

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Наталка Денисенко

До вагітності ця актриса важила 45 кг. Після того, як вона почала регулярно ходити в спортзал, її вага збільшилася на 4 кг за рахунок м'язової маси. Під час вагітності вона додала 12 кіло і сильно переживала через це. Проте після пологів їй вдалося легко позбутися зайвої ваги.

Найстрункіші зірки українського шоу-бізнесу

Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Катерина Бужинська

Співачка зізнається, що ніколи не дотримувалася дієт. Однак вона виключила зі свого харчування хлібобулочні вироби та цукор. У спортзал спеціально не ходить, але дуже любить плавати і часто гуляє пішки. Після концертів настільки втомлюється, що одразу втрачає 1-2 кг.

Найстрункіші зірки українського шоу-бізнесу

Катерина Бужинська (фото: instagram.com/buzhynska)

Раніше ми розповідали, скільки важать інші українські зірки.

Також писали про 10 українських зірок, чий зріст стане для вас несподіванкою.

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Тіна Кароль Надя Дорофеєва Зірки шоу-бізнесу
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