Самый вкусный рецепт рыбы: вы точно ее больше никогда не будете жарить!
Приготовить недорогие сорта рыбы вкусно обычно довольно сложно и самый простой рецепт - жарить. Однако жареная рыба быстро надоедает и для здоровья такой способ приготовления не самый полезный.
Как можно приготовить рыбу по итальянскому рецепту очень вкусно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Простые рецепты".
Что вам понадобится:
- Рыба хек - 2 шт.
- Сахар - 1 ч. ложка
- Соль - ½ ч. ложки
- Куркума - 1 ч. ложка
- Паприка - 1 ч. ложка
- Оливковое масло - 30 мл
- Соевый соус - 50 мл
- Чеснок - 3 зубчика
- Сок лимона
- Сельдерей
- Лук - 1 шт.
- Помидоры черри
Как приготовить вкусный запеченный хек
Очищаем рыбу от головы, жабр и плавников. Нарезаем большими кусками. Удаляем из рыбы внутренности и черную пленку. Делаем снаружи небольшие ромбовидные надрезы.
Делаем надрезы на рыбе (скриншот)
Берем миску, насыпаем в нее соль, куркуму, паприку, вливаем оливковое масло, соевый соус и лимонный сок, перемешиваем. Пропускаем чеснок через пресс и тоже добавляем в смесь специй.
Рыбу кладем в целлофановый пакет, вливаем туда смесь специй. Герметично запечатываем и несколько раз встряхиваем, чтобы специи равномерно распределились. Оставляем рыбу в пакете для маринования на 30 минут.
Маринуем рыбу в пакете (скриншот)
Пока рыба маринуется, чистим и шинкуем сельдерей. Выкладываем в форму для запекания. Далее на подушку из сельдерея кладем хек. Делаем на помидорах разрезы крестом, кладем их между рыбными кусочками. Поливаем блюдо смесью для маринования.
Запекаем рыбу с овощами (скриншот)
Ставим рыбу в духовку на 180 градусов и запекаем 30 минут, накрыв все пергаментом. Подавать можно с рисом.
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