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Самый вкусный рецепт рыбы: вы точно ее больше никогда не будете жарить!

Вторник 28 ноября 2023 07:55
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Самый вкусный рецепт рыбы: вы точно ее больше никогда не будете жарить! Самый лучший способ приготовления рыбы в духовке (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Приготовить недорогие сорта рыбы вкусно обычно довольно сложно и самый простой рецепт - жарить. Однако жареная рыба быстро надоедает и для здоровья такой способ приготовления не самый полезный.

Как можно приготовить рыбу по итальянскому рецепту очень вкусно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Простые рецепты".

Что вам понадобится:

  • Рыба хек - 2 шт.
  • Сахар - 1 ч. ложка
  • Соль - ½ ч. ложки
  • Куркума - 1 ч. ложка
  • Паприка - 1 ч. ложка
  • Оливковое масло - 30 мл
  • Соевый соус - 50 мл
  • Чеснок - 3 зубчика
  • Сок лимона
  • Сельдерей
  • Лук - 1 шт.
  • Помидоры черри

Как приготовить вкусный запеченный хек

Очищаем рыбу от головы, жабр и плавников. Нарезаем большими кусками. Удаляем из рыбы внутренности и черную пленку. Делаем снаружи небольшие ромбовидные надрезы.

Самый вкусный рецепт рыбы: вы точно ее больше никогда не будете жарить!

Делаем надрезы на рыбе (скриншот)

Берем миску, насыпаем в нее соль, куркуму, паприку, вливаем оливковое масло, соевый соус и лимонный сок, перемешиваем. Пропускаем чеснок через пресс и тоже добавляем в смесь специй.

Рыбу кладем в целлофановый пакет, вливаем туда смесь специй. Герметично запечатываем и несколько раз встряхиваем, чтобы специи равномерно распределились. Оставляем рыбу в пакете для маринования на 30 минут.

Самый вкусный рецепт рыбы: вы точно ее больше никогда не будете жарить!

Маринуем рыбу в пакете (скриншот)

Пока рыба маринуется, чистим и шинкуем сельдерей. Выкладываем в форму для запекания. Далее на подушку из сельдерея кладем хек. Делаем на помидорах разрезы крестом, кладем их между рыбными кусочками. Поливаем блюдо смесью для маринования.

Самый вкусный рецепт рыбы: вы точно ее больше никогда не будете жарить!

Запекаем рыбу с овощами (скриншот)

Ставим рыбу в духовку на 180 градусов и запекаем 30 минут, накрыв все пергаментом. Подавать можно с рисом.

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