Готовим простой луковый пирог. Ваша семья будет просить его снова и снова

Луковый пирог – это вечная классика, которую грех не уметь готовить. Если вы привыкли только к сладкой выпечке, пора менять предпочтения.

Составляющие

Для теста:

Сливочное масло – 100 г

Мука – 200 г

Сметана – 3 ст. л.

Соль – хорошая щепотка

Для начинки:

Лук – 500 г

Плавленый сырок – 200 г

Яйца – 3 шт.

Укроп – по вкусу

Соль, перец – по вкусу

Пошаговое приготовление

Почистите и порежьте кубиком лук. Пассируйте на умеренном огне на сковороде с растительным и сливочным маслом.

Положите в емкость масло. Досыпьте муку, влейте сметану и посолите. Замесите тесто до однородности. Положите в холодильник.

К готовому луку в сковороду вбейте яйца, натрите плавленый сырок и добавьте измельченный укроп. Посолите и поперчите начинку.

Разделите тесто на две равные части. Раскатайте первую чуть больше формы. Положите тесто в форму, сделав бортики.

Выложите равномерно начинку и уложите сверху вторую половинку теста, раскатанную по размеру формы.

Защипните края, сделайте в тесте отверстия, чтобы не разорвало. Смажьте яйцом, молоком или сметаной.

Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке около 30 минут.

Это невероятно вкусно!