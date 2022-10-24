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Готовим простой луковый пирог. Ваша семья будет просить его снова и снова

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Понедельник 24 октября 2022 08:30
Готовим простой луковый пирог. Ваша семья будет просить его снова и снова Скриншот: Луковый пирог
Автор: Светлана Мащенко

Луковый пирог – это вечная классика, которую грех не уметь готовить. Если вы привыкли только к сладкой выпечке, пора менять предпочтения.

Рецептом разделились на YuoTube-канале КІІТ.

Составляющие

Для теста:

  • Сливочное масло – 100 г
  • Мука – 200 г
  • Сметана – 3 ст. л.
  • Соль – хорошая щепотка

Для начинки:

  • Лук – 500 г
  • Плавленый сырок – 200 г
  • Яйца – 3 шт.
  • Укроп – по вкусу
  • Соль, перец – по вкусу

Пошаговое приготовление

Почистите и порежьте кубиком лук. Пассируйте на умеренном огне на сковороде с растительным и сливочным маслом.

Положите в емкость масло. Досыпьте муку, влейте сметану и посолите. Замесите тесто до однородности. Положите в холодильник.

К готовому луку в сковороду вбейте яйца, натрите плавленый сырок и добавьте измельченный укроп. Посолите и поперчите начинку.

Разделите тесто на две равные части. Раскатайте первую чуть больше формы. Положите тесто в форму, сделав бортики.

Выложите равномерно начинку и уложите сверху вторую половинку теста, раскатанную по размеру формы.

Защипните края, сделайте в тесте отверстия, чтобы не разорвало. Смажьте яйцом, молоком или сметаной.

Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке около 30 минут.

Это невероятно вкусно!

Раньше мы писали, как приготовить яблочный пирог "Невидимка", который скорее похож на суфле, чем на пирог.

Также читайте, как приготовить турецкий пирог без муки.

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