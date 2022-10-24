Готовим простой луковый пирог. Ваша семья будет просить его снова и снова
Луковый пирог – это вечная классика, которую грех не уметь готовить. Если вы привыкли только к сладкой выпечке, пора менять предпочтения.
Рецептом разделились на YuoTube-канале КІІТ.
Составляющие
Для теста:
- Сливочное масло – 100 г
- Мука – 200 г
- Сметана – 3 ст. л.
- Соль – хорошая щепотка
Для начинки:
- Лук – 500 г
- Плавленый сырок – 200 г
- Яйца – 3 шт.
- Укроп – по вкусу
- Соль, перец – по вкусу
Пошаговое приготовление
Почистите и порежьте кубиком лук. Пассируйте на умеренном огне на сковороде с растительным и сливочным маслом.
Положите в емкость масло. Досыпьте муку, влейте сметану и посолите. Замесите тесто до однородности. Положите в холодильник.
К готовому луку в сковороду вбейте яйца, натрите плавленый сырок и добавьте измельченный укроп. Посолите и поперчите начинку.
Разделите тесто на две равные части. Раскатайте первую чуть больше формы. Положите тесто в форму, сделав бортики.
Выложите равномерно начинку и уложите сверху вторую половинку теста, раскатанную по размеру формы.
Защипните края, сделайте в тесте отверстия, чтобы не разорвало. Смажьте яйцом, молоком или сметаной.
Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке около 30 минут.
Это невероятно вкусно!
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