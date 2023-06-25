Самые простые булочки с корицей: теперь вы будете готовить только по этому рецепту

Булочки с корицей любят взрослые и дети. Они могут быть отличным перекусом, лакомством к чаю или их можно взять с собой в дорогу. Сделать такие булочки несложно, а продуктов для них понадобится совсем немного.

Как приготовить невероятно вкусные булочки с корицей, рассказали в кулинарном сообществе "Просто. Швидко. Смачно" на Facebook.

Что вам понадобится:

Для теста:

400 мл теплой воды

1-1,5 чайной ложки дрожжей

2 ст. ложки сахара

700-800 г муки

7-8 столовых ложек растительного масла

Для начинки:

20 г корицы (1 пачка или 2 ст. ложки)

50 г сахара

Как приготовить булочки с корицей

В теплую воду насыпьте 1-1,5 ч. ложки дрожжей, добавьте по 2 ст. ложки сахара и муки. Перемешайте и дайте постоять 10 минут.

Потом постепенно всыпьте 700 г муки и 7-8 ст. ложек растительного масла. Если муки будет недостаточно - досыпьте еще немного. Начинайте вымешивать тесто. Когда оно будет готовым и тугим, поставьте на 60 минут в теплое место, чтобы тесто подошло.

Разделите тесто на две части. Раскатайте пласт. Тесто должно быть эластичным, не липнуть к поверхности и рукам. Смажьте пласт 1-2 ст. ложками растительного масла.

Посыпаем сахаром и корицей. Для начинки смешайте 20 г корицы и 50 г сахара. Этой смеси должно хватить на 2 рулета. Если любите более сладкие булочки, то можно увеличить количество сахара.

Готовый пласт скручиваем в рулет и нарезаем на кусочки по 2-3 см. Аналогично поступаем и со вторым пластом теста.

Булочки перекладываем на противень, даем постоять еще 15 минут. Смазываем яйцом и ставим в духовку. Выпекаем 20-30 минут при температуре 180 градусов. Даем остыть и подаем к столу.

Фото: Самые простые булочки с корицей