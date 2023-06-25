Самые простые булочки с корицей: теперь вы будете готовить только по этому рецепту
Булочки с корицей любят взрослые и дети. Они могут быть отличным перекусом, лакомством к чаю или их можно взять с собой в дорогу. Сделать такие булочки несложно, а продуктов для них понадобится совсем немного.
Как приготовить невероятно вкусные булочки с корицей, рассказали в кулинарном сообществе "Просто. Швидко. Смачно" на Facebook.
Что вам понадобится:
Для теста:
- 400 мл теплой воды
- 1-1,5 чайной ложки дрожжей
- 2 ст. ложки сахара
- 700-800 г муки
- 7-8 столовых ложек растительного масла
Для начинки:
- 20 г корицы (1 пачка или 2 ст. ложки)
- 50 г сахара
Как приготовить булочки с корицей
В теплую воду насыпьте 1-1,5 ч. ложки дрожжей, добавьте по 2 ст. ложки сахара и муки. Перемешайте и дайте постоять 10 минут.
Потом постепенно всыпьте 700 г муки и 7-8 ст. ложек растительного масла. Если муки будет недостаточно - досыпьте еще немного. Начинайте вымешивать тесто. Когда оно будет готовым и тугим, поставьте на 60 минут в теплое место, чтобы тесто подошло.
Разделите тесто на две части. Раскатайте пласт. Тесто должно быть эластичным, не липнуть к поверхности и рукам. Смажьте пласт 1-2 ст. ложками растительного масла.
Посыпаем сахаром и корицей. Для начинки смешайте 20 г корицы и 50 г сахара. Этой смеси должно хватить на 2 рулета. Если любите более сладкие булочки, то можно увеличить количество сахара.
Готовый пласт скручиваем в рулет и нарезаем на кусочки по 2-3 см. Аналогично поступаем и со вторым пластом теста.
Булочки перекладываем на противень, даем постоять еще 15 минут. Смазываем яйцом и ставим в духовку. Выпекаем 20-30 минут при температуре 180 градусов. Даем остыть и подаем к столу.
Фото: Самые простые булочки с корицей
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