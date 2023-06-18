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Этот десерт из двух простых ингредиентов покорил интернет: готовим простое суфле

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Воскресенье 18 июня 2023 18:31
Этот десерт из двух простых ингредиентов покорил интернет: готовим простое суфле Как сделать очень популярный десерт из двух ингредиентов (кадр из видео)
Автор: Анна Шиканова

Простой и воздушный десерт можно приготовить всего из двух ингредиентов. Он понравится взрослым и детям, выручит, если гости на пороге, а в доме нет ничего к чаю, а еще - побалует домашних сладким.

Как приготовить самое простое суфле из двух ингредиентов - рассказала кулинар Тата Чуднова на своей странице в TikTok.

Что вам понадобится:

  • Желе - 2 упаковки
  • Печенье - 1-2 упаковки
  • Кипяток - 200 мл

Как приготовить нежное суфле

Два простых пакетика с желе высыпаем в миску. Выбирайте вкус, который вам больше нравится. Если взять ягодное желе - суфле получится розового цвета. Если взять желе с киви - то зеленого.

Заливаем желе кипятком и хорошо размешиваем, до полного растворения. Далее желе нужно остудить. Чтобы ускорить процесс, можно поставить миску с желе в холодную воду.

Потом погружаем в желе миксер и взбиваем до состояния густой пены. Застилаем форму пергаментной бумагой, выкладываем на дно печенье. Сверху заливаем полученную массу. Поверх массы выкладываем еще один слой печенья.

Аккуратно ставим форму в холодильник на 30 минут. Когда желе полностью застыло, можно нарезать на порции и наслаждаться.

@_whattocook_ Суфле з 2-х інгредієнтів • желе - 2 упаковки • окроп - 200 мл • печиво #рекомендації #рецепти #рецептиукраїнською #тіктокукраїнською #україна #українськийтікток оригінальний звук - Таті Чуднова

Кстати, ранее мы рассказывали о том, как сделать целую гору печенья из самых простых продуктов.

А еще писали о том, как можно сделать печенье их овсяных хлопьев.

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