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Найпростіші булочки з корицею: тепер ви готуватимете лише за цим рецептом

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Неділя 25 червня 2023 18:22
Найпростіші булочки з корицею: тепер ви готуватимете лише за цим рецептом Як приготувати булочки з корицею (фото: freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Булочки з корицею люблять дорослі та діти. Вони можуть бути чудовим перекусом, ласощами до чаю або їх можна взяти з собою в дорогу. Зробити такі булочки нескладно, а продуктів їм знадобиться зовсім небагато.

Як приготувати смачні булочки з корицею, розповіли в кулінарній спільноті "Просто. Швидко. Смачно" на Facebook.

Що вам знадобиться:

Для тіста:

  • 400 мл теплої води
  • 1-1,5 чайної ложки дріжджів
  • 2 ст. ложки цукру
  • 700-800 г борошна
  • 7-8 столових ложок рослинної олії

Для начинки:

  • 20 г кориці (1 пачка або 2 ст. ложки)
  • 50 г цукру

Як приготувати булочки з корицею?

У теплу воду насипте 1-1,5 ч. ложки дріжджів, додайте по 2 ст. ложки цукру та борошна. Перемішайте та дайте постояти 10 хвилин.

Потім поступово всипте 700 г борошна та 7-8 ст. ложок олії. Якщо борошна буде недостатньо - досипте ще трохи. Починайте вимішувати тісто. Коли воно буде готовим і тугим, поставте на 60 хвилин у тепле місце, щоб підійшло тісто.

Розділіть тісто на дві частини. Розкатайте пласт. Тісто має бути еластичним, не липнути до поверхні та рук. Змастіть пласт 1-2 ст. ложками олії.

Посипаємо цукром та корицею. Для начинки змішайте 20 г кориці та 50 г цукру. Цієї суміші має вистачити на 2 рулети. Якщо любите солодкі булочки, то можна збільшити кількість цукру.

Готовий пласт скручуємо в рулет і нарізаємо на шматочки по 2-3 см. Аналогічно чинимо і з другим пластом тіста.

Булочки перекладаємо на лист, даємо постояти ще 15 хвилин. Змащуємо яйцем і ставимо у духовку. Випікаємо 20-30 хвилин при температурі 180 градусів. Даємо охолонути та подаємо до столу.

Найпростіші булочки з корицею: тепер ви готуватимете лише за цим рецептом

Фото: Найпростіші булочки з корицею

До речі, ми писали про те, як приготувати часникові булочки на сковороді.

А ще розповідали про те, як зробити неймовірно простий десерт-суфле із двох інгредієнтів.

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