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Японский "хлопковый" бисквит из самых простых продуктов: секретный рецепт пирога

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Воскресенье 11 июня 2023 08:30
Японский "хлопковый" бисквит из самых простых продуктов: секретный рецепт пирога Как приготовить японский бисквит (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Японский бисквит, который еще называют "хлопковым", готовится из простых украинских продуктов. Но на выходе вы получите невероятно воздушный и нежный десерт, просто тающий во рту и съедающийся до последней крошки.

Рецепт узнайте в материале Styler дальше.

Составляющие на форму 20 см:

  • 115 г муки
  • 115 г сливочного масла
  • 115 г молока
  • 115 г сахара
  • 7 белков
  • 7 желтков
  • ваниль (по вкусу)

Способ приготовления

Отделите белки от желтков, просейте муку.

Добавьте в сотейник мягкое сливочное масло и влейте молоко. Подогревайте на маленьком огне постоянно помешивая. До кипения доводить нельзя.

Смешайте полученную смесь масла и молока с просеянной мукой. Введите в нее один за другим желтки. Добавьте ванильный сахар.

Взбейте миксером в пену белки, постепенно вводя сахар.

Смешайте аккуратно белки с желточной массой.

Выпекайте в выстланной пергаментом форме в течение часа при температуре 150 градусов.

Обязательно добавьте на поддон горячую воду, чтобы была водяная баня. Охладите бисквит на решетке.

И помните, что духовку, в которой печется бисквит, открывать нельзя первые 20 минут.

Раньше мы писали, как приготовить японские пирожные моти.

Также читайте о рецепте песочного печенья буквально "из ничего".

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