Японский "хлопковый" бисквит из самых простых продуктов: секретный рецепт пирога

Японский бисквит, который еще называют "хлопковым", готовится из простых украинских продуктов. Но на выходе вы получите невероятно воздушный и нежный десерт, просто тающий во рту и съедающийся до последней крошки.

Рецепт узнайте в материале Styler дальше.

Составляющие на форму 20 см:

115 г муки

115 г сливочного масла

115 г молока

115 г сахара

7 белков

7 желтков

ваниль (по вкусу)

Способ приготовления

Отделите белки от желтков, просейте муку.

Добавьте в сотейник мягкое сливочное масло и влейте молоко. Подогревайте на маленьком огне постоянно помешивая. До кипения доводить нельзя.

Смешайте полученную смесь масла и молока с просеянной мукой. Введите в нее один за другим желтки. Добавьте ванильный сахар.

Взбейте миксером в пену белки, постепенно вводя сахар.

Смешайте аккуратно белки с желточной массой.

Выпекайте в выстланной пергаментом форме в течение часа при температуре 150 градусов.

Обязательно добавьте на поддон горячую воду, чтобы была водяная баня. Охладите бисквит на решетке.

И помните, что духовку, в которой печется бисквит, открывать нельзя первые 20 минут.