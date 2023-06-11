Японский "хлопковый" бисквит из самых простых продуктов: секретный рецепт пирога
Японский бисквит, который еще называют "хлопковым", готовится из простых украинских продуктов. Но на выходе вы получите невероятно воздушный и нежный десерт, просто тающий во рту и съедающийся до последней крошки.
Рецепт узнайте в материале Styler дальше.
Составляющие на форму 20 см:
- 115 г муки
- 115 г сливочного масла
- 115 г молока
- 115 г сахара
- 7 белков
- 7 желтков
- ваниль (по вкусу)
Способ приготовления
Отделите белки от желтков, просейте муку.
Добавьте в сотейник мягкое сливочное масло и влейте молоко. Подогревайте на маленьком огне постоянно помешивая. До кипения доводить нельзя.
Смешайте полученную смесь масла и молока с просеянной мукой. Введите в нее один за другим желтки. Добавьте ванильный сахар.
Взбейте миксером в пену белки, постепенно вводя сахар.
Смешайте аккуратно белки с желточной массой.
Выпекайте в выстланной пергаментом форме в течение часа при температуре 150 градусов.
Обязательно добавьте на поддон горячую воду, чтобы была водяная баня. Охладите бисквит на решетке.
И помните, что духовку, в которой печется бисквит, открывать нельзя первые 20 минут.
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