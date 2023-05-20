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Что будет, если не просеивать муку для выпечки

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Суббота 20 мая 2023 18:20
Что будет, если не просеивать муку для выпечки Нужно ли просеивать муку (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Мука - один из ключевых и древнейших продуктов в нашем рационе. Чаще всего мы ее используем для приготовления выпечки: бисквитов, оладий, тортов, пасок и других вкусностей.

Кулинары советуют просеивать муку перед тем, как замешивать тесто, но такое требование часто пренебрегается: кому-то лень, у кого-то нет времени, или же сита. Но действительно ли это так важно?

Об этом узнайте ниже из нашего материала Styler.

Просеивать или нет?

Профессионалы утверждают единогласно: муку просеивать надо. На то есть сразу несколько причин.

  • Во-первых, процедуру следует выполнять из соображений безопасности. Иногда случается так, что в сыпучем веществе могут быть посторонние предметы.
  • Во-вторых, вероятность того, что в муку не попали никакие насекомые, жучки и прочая живность, никто, к сожалению, дать не может.
  • В-третьих, за время хранения мука под тяжестью собственного веса становится плотной. Пропуская ее через сито, мы делаем муку более рыхлой и рассыпчатой.
  • В-четвертых, мука со временем набирает влагу, а во время просеивания вы ее помимо разрыхления еще и просушиваете.

Если вы хотите быть полностью убеждены, что ваши пирожки будут пышными, а в блинах не будет комочков, обязательно просейте муку.

Также следует помнить, если в рецептуре есть разрыхлитель, его следует просеивать вместе с мукой. Так вы гарантированно распределите его равномерно по тесту.

В каких случаях можно не просеивать

Эту процедуру можно обойти, когда вы используете муку не для выпечки. А, например, для панировки отбивных, добавляете в котлеты, соусы и так далее. Подразумевается, когда муки по рецептуре нужно добавить всего несколько ложек.

В случае с выпечкой муку просеивать следует, особенно если вы ее покупаете в мешках, или берете на вес. Мука в небольших упаковках, по килограмму-два, будет чище, но и здесь стоит перестраховаться.

Раньше мы писали, что добавить в котлеты, чтобы получить фантастическое и сочное блюдо.

Кроме того, узнайте, что из стандартного набора можно не класть в борщ.

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