Самая простая сырная закуска: рецепт, по которому невозможно что-то испортить
Такое несладкое блюдо готовится быстро и просто - и отлично подходит для перекуса. В этом рецепте используется любой твердый сыр, поэтому можно изменять вкус блюда в соответствии со своими предпочтениями.
О том, как приготовить такую вкусную закуску, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал с рецептами "Mil Alexx. Рецепти і тренування".
Что нужно для сырных колечек
Для того чтобы приготовить небольшую порцию (6 колец) такой закуски, нужны следующие ингредиенты:
- твердый сыр - 50 г;
- творог - 100 г;
- яйцо - 2 шт.;
- мука - 40 г;
- разрыхлитель теста - 4 г;
- укроп - пучок;
- кунжут - по вкусу;
- соль - по вкусу;
- перец - по вкусу.
Как готовить сырные колечки
Для начала пересыпьте в тарелку творог, сыр натрите на маленькой терке.
Помойте укроп, уберите лишнюю влагу и измельчите зелень. Добавьте твердый сыр и укроп к творогу, разбейте в массу одно яйцо, добавьте муку и разрыхлитель.
По желанию посолите и поперчите массу - и вымешайте тесто мокрыми руками до однородной консистенции. Если творог слишком влажный, можно добавить немного муки.
Составляющие для сырных колец (скриншот / Mil Alexx. Рецепти і тренування)
Поставьте разогреваться духовку до 180 градусов. Застелите противень пергаментом.
Вылепите мокрыми руками из теста колечко и выложите на противень. Отделите желток от белка у второго яйца, смажьте желтком сырные кольца. Сверху присыпьте колечко кунжутом.
Выпекайте в духовке 25 минут - после этого перекус готов.
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