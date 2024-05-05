ua en ru
Вс, 05 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Салат "минутка" с тунцом: просто и очень вкусно

Воскресенье 05 мая 2024 10:32
UA EN RU
Салат "минутка" с тунцом: просто и очень вкусно Как приготовить салат с тунцем (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Порой бывает так, что на приготовление уже нет времени, но сделать салат все же нужно. И если эта ситуация о вас, попробуйте приготовить очень быстрое, но вкусное и полезное блюдо с тунцом.

Как сделать салат с тунцом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт "ЯбПоїла".

"Простой и вкусный салат с тунцом, яйцом и огурцом. Минимум ингредиентов, а результат всегда потрясающий. Салат получается сытным и очень аппетитным. Быстрое в приготовлении блюдо, когда нужно что-то приготовить на скорую руку", - говорится в описании рецепта.

Для приготовления салата с тунцем вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 1 банка консервированного тунца
  • 1 огурец
  • 2 столовые ложки майонеза
  • 3 куриных яйца
  • соль - по вкусу.

Начнем приготовление. Сварите яйца, затем остудите их и нарежьте небольшими кусочками. Аналогичным образом измельчите огурец.

Откройте тунец, слейте с него воду. Если он не кусочками, то дополнительно разминайте его вилкой.

Затем смешайте рыбу с яйцами и огурцом, заправьте салат майонезом . Если не хватит вкуса - подсолите по собственному вкусу. После этого подавайте салат на стол.

Напомним, недавно мы рассказывали, как готовится запеченный драник с мясом и грибами.

До этого, ранее стало известно, как сделать "ленивые" хачапури на завтрак.

Читайте РБК-Украина в Google News
салаты Рецепты Салаты
NEWS
Штрафы для уклонистов: какие суммы сейчас и на сколько их повысят
Штрафы для уклонистов: какие суммы сейчас и на сколько их повысят