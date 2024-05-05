Салат "минутка" с тунцом: просто и очень вкусно

Порой бывает так, что на приготовление уже нет времени, но сделать салат все же нужно. И если эта ситуация о вас, попробуйте приготовить очень быстрое, но вкусное и полезное блюдо с тунцом.

Как сделать салат с тунцом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт "ЯбПоїла" .

"Простой и вкусный салат с тунцом, яйцом и огурцом. Минимум ингредиентов, а результат всегда потрясающий. Салат получается сытным и очень аппетитным. Быстрое в приготовлении блюдо, когда нужно что-то приготовить на скорую руку", - говорится в описании рецепта.

Для приготовления салата с тунцем вам понадобятся следующие ингредиенты:

1 банка консервированного тунца

1 огурец

2 столовые ложки майонеза

3 куриных яйца

соль - по вкусу.

Начнем приготовление. Сварите яйца, затем остудите их и нарежьте небольшими кусочками. Аналогичным образом измельчите огурец.

Откройте тунец, слейте с него воду. Если он не кусочками, то дополнительно разминайте его вилкой.

Затем смешайте рыбу с яйцами и огурцом, заправьте салат майонезом . Если не хватит вкуса - подсолите по собственному вкусу. После этого подавайте салат на стол.