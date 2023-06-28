Самая простая пицца на жидком тесте: отлично сэкономит время и продукты

Пицца считается блюдом быстрого приготовления и в любой точке мира ее действительно подадут вам через 15-20 минут после заказа. Но опытные кулинары знают, что дольше всего готовится тесто для пиццы.

Как приготовить пиццу буквально за 20 минут на жидком тесте без замешивания, рассказали в сообществе "Просто. Швидко. Смачно" на Facebook.

Что вам понадобится:

Для теста:

Яйцо - 1 шт.

Сода, соль - по щепотке

Кефир - 1 ст. ложка

Мука - 5-7 столовых ложек

Для начинки:

Кетчуп, сырный соус, майонез - по вкусу

Любые овощи, зелень

Грибы

Колбаса или кусочки отварного мяса

Тертый сыр - 100-150 г

Как приготовить пиццу без дрожжей

Яйцо слегка взбейте с щепоткой соды, добавьте столько же соли. Потом добавьте в яйцо 1 столовую ложку кефира, и все хорошо перемешайте.

Потом насыпайте понемногу муку - сначала насыпьте 5 ложек и добавляйте еще немного, в зависимости от консистенции.

Хорошо перемешайте. Тесто должно выйти густым как сметана.

Форму смажьте маслом и вылейте в нее ваше тесто, разровняйте ложкой. Сверху полейте любым соусом по вашему вкусу, потом выкладывайте начинку и сверху насыпьте половину тертого сыра.

Запекайте в духовке, разогретой до 180 градусов, около 20 минут.

Советы от кулинара:

Для стандартного противня в духовку нужно делать тройную порцию теста.

Начинку берите по своему вкусу и предпочтениям, сочности добавят овощи, например, помидоры.

Сыр нужно добавлять в два этапа: половину сразу, а за 1-2 минуты до приготовления насыпьте вторую половину сыра.