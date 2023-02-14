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Какие самые распространенные схемы мошенничества в Украине: ответ киберполицейского

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Украина, Вторник 14 февраля 2023 09:11
Какие самые распространенные схемы мошенничества в Украине: ответ киберполицейского Самые популярные схемы онлайн-мошенников (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

С началом полномасштабной войны мошеннические схемы в Украине трансформировались, появились новые виды. Среди них сдача жилья в аренду, эвакуация граждан, ложное волонтерство и т.д.

Об этом рассказал начальник отдела противодействий преступлений в сфере компьютерных систем Департамента киберполиции Евгений Дороганов в эфире "Суспільного. Рівне".

Какие мошеннические схемы наиболее распространены сейчас

По словам Евгения Дороганова, после 24 февраля мошеннические схемы обновились в соответствии с новыми потребностями общества. Так, появились методы обмана со сдачей жилья в аренду, перевозкой людей с горячих точек, сбором средств для ВСУ и вывозом за границу лиц призывного возраста.

"Никуда не делось онлайн-мошенничество, которое было и раньше. Имеется в виду с онлайн-магазинами", - рассказывает эксперт.

Хотя ввиду того, что в Украине идет война, уровень мошенничества несколько снизился. Только сейчас он возвращается в довоенную планку.

Евгений также отмечает, что никуда не делся фишинг. Это вид мошенничества, целью которого является выманивание у пользователей сети персональных данных клиентов онлайновых аукционов, сервисов перевода или обмена валюты, интернет-магазинов.

Сейчас чаще всего украинцев в интернете обманывают с помощью фишинга, выманивая деньги.

Как уберечься от мошенников в интернете

  • Никогда не передавайте свои личные данные незнакомым лицам.
  • Если вам звонят представители банка, перезвоните на горячую линию своего банка и спросите ту информацию, которую вам сообщили. Номер можно найти на обратной стороне карты.
  • Если говорят о беде с близкими людьми, перезвоните родственникам и убедитесь самостоятельно.
  • Не щелкайте на какие-либо ссылки, ведь среди них могут быть фишинговые.
  • Установите на компьютер актуальный антивирус, который сможет распознавать и блокировать современные мошеннические сервисы.
  • Важно, чтобы антивирус был лицензионным. Часто бывает так, что в файлах из интернета уже есть свои вирусы.

Раньше мы рассказывали, как не попасть на крючок онлайн-мошенников.

Читайте также о новой схеме обмана злоумышленников, которые просят телефон позвонить.

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