Які схеми шахраїв напоширеніші в Україні: відповідь кіберполіцейського

З початком повномасштабної війни шахрайські схеми в Україні трансформувалися, з'явилися нові види. Серед них здача житла в оренду, евакуація громадян, несправжнє волонтерство тощо.

Про це розповів начальник відділу протидій злочинів у сфері комп'ютерних систем Департаменту кіберполіції Євгеній Дороганов в ефірі "Суспільного. Рівне".

Які шахрайські схеми найпоширеніші зараз

За словами Євгенія Дороганова, після 24 лютого шахрайські схеми оновилися відповідно до нових потреб суспільства. Так, з'явилися методи обману зі здачею житла в оренду, перевезенням людей з гарячих точок, збором коштів для ЗСУ та вивезення за кордон осіб призовного віку.

"Нікуди не поділося онлайн-шахрайство, яке було й раніше. Мається на увазі з онлайн-магазинами", - розповідає експерт.

Хоча з огляду на те, що в Україні триває війна, рівень шахрайства дещо знизився. Лиш зараз він повертається до довоєнної планки.

Євгеній також наголошує, що нікуди не подівся фішинг. Це вид шахрайства, метою якого є виманювання в користувачів мережі персональних даних клієнтів онлайнових аукціонів, сервісів із переказу або обміну валюти, інтернет-магазинів.

Наразі найчастіше українців в інтернеті обманюють саме за допомогою фішингу, виманюючи гроші.

Як вберегтися від шахраїв в інтернеті