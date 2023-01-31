Как не стать жертвой онлайн-мошенников: в киберполиции дали важные советы

Мошенники, активизировавшиеся в интернете, используют различные схемы обмана для кражи персональных данных украинцев и снятия денег с банковских счетов. Правоохранители рассказали о распространенных уловках злоумышленников, и дали советы, как уберечься от киберпреступников.

Как отмечает старший инспектор управления противодействия киберпреступлениям во Львовской области Валерия Иванкова, чаще всего такие мошенники используют для проворачивания аферы телефон и мессенджеры.

Фишинг - типичная схема

Злоумышленники рассылают ссылки, которые похожи на официальные источники информации, но имеют некоторые изменения. Так, мошенник непосредственно получает всю информацию, которая обрабатывается на сайте.

К примеру, это могут быть почти идентичные копии государственных сайтов, на которых аферисты обещают гражданам выплаты.

Далее с помощью онлайн-сервисов и массовой рассылки SMS гражданам поступало сообщение о получении соцпомощи, объясняет инспектор управления противодействия киберпреступлениям во Львовской области Денис Вовныш.

"В частности, Е-поддержка, пособия от ЕС и других платежных фондов. После этого пользователи переходили по данной ссылке с SMS-сообщения, вводили свои банковские реквизиты и таким образом персональные данные становились известны злоумышленникам", - говорит он.

Как уберечься

В полиции обращают внимание, что есть специальная база данных, где граждане могут проверить, можно ли доверять тому или иному ресурсу.

Для этого следует зайти на сайт киберполиции и в разделе "Stop Fraud" https://cyberpolice.gov.ua/stopfraud/ посмотреть: есть ли номер телефона, банковская карта или ссылка на сайт в базе мошенников киберполиции.

"Это не является 100% панацеей от того, но это вариант себя обезопасить", - сказал правоохранитель.

Кроме того в полиции рекомендуют гуглить непосредственно номера телефонов, банковские карты, отзывы на сайт, смотреть разные ресурсы информации.

К слову, недавно в Telegram заработал аналогичный чат-бот от киберполиции, где можно проверить, не пытаются ли вас обмануть злоумышленник.

Звонки от мошенников

Также преступники могут в телефонном общении выманивать у человека все информацию непосредственно о ваших персональных данных, о банковской карте: ее номер или CVV- номер, о сроке действия.

"Или же они побуждают вас к другим действиям, например ваш родственник находится в опасности или попал в какое-то злое событие и поэтому необходимо прислать определенные средства, чтобы ему помочь", - рассказала Иванкова.

Видео: правоохранители дали советы, как не стать жертвой онлайн-мошенников