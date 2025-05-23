Эти продукты опасны для хомяков: вы точно давали хотя бы один

Хомяки - маленькие, милые создания, которые требуют особого внимания к своему питанию. Часто, руководствуясь добрыми намерениями, хозяева дают своим питомцам продукты, которые вредят их здоровью.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие категории продуктов являются самыми опасными для хомяков, и почему их стоит исключить из рациона.

Сладости

Сахар и шоколад могут вызвать у хомяков ожирение, диабет и расстройства пищеварения. Особенно опасны они для джунгарских и роборовских хомяков, которые склонны к эндокринным болезням.

Мед в чистом виде вызывает аллергию у сирийских и джунгарских хомяков. Даже при простуде мед разрешен только в воде и только при отсутствии аллергии.

Соль, специи и молочные продукты

Соль и специи негативно влияют на почки, сердце и желудок хомяка. Они могут стать причиной серьезного воспаления органов пищеварения.

Молоко, сметана, жирный творог или сливки - слишком жирные и тяжелые для организма хомяка. Их употребление вызывает расстройства пищеварения и проблемы с печенью.

Овощи и фрукты

Капуста (особенно белокочанная) вызывает газообразование и может привести к смерти хомяка. Грибы являются слишком тяжелыми для переваривания его организмом.

Цитрусовые, ананас, киви и гранат содержат кислоты, раздражающие желудок хомяка и вызывающие аллергию. Арбуз и дыня могут содержать нитраты и давать лишнюю нагрузку на почки.

Почти все продукты человеческого рациона опасны для хомяков (фото: Pixabay.com)

Хлеб, выпечка и другие опасные продукты

Белый и черный хлеб вызывают ожирение, диабет или газообразование у хомяков. Печенье содержит консерванты, ароматизаторы и соль, которые вредят здоровью.

Колбаса, мюсли, макароны и сухие завтраки содержат соль, специи, шоколад и добавки, опасные для маленьких грызунов.

Абрикосовые и вишневые косточки, как и миндаль, имеют синильную кислоту - настоящий яд для хомяка.

Напитки и продукты из холодильника

Соки из магазина, газировка или сладкие напитки вообще не подходят для хомяков. Они содержат сахар, красители и консерванты, которые отравляют организм животного.

Продукты из холодильника (даже овощи или фрукты) могут вызвать переохлаждение желудка. А это приводит к спазмам, вздутию и даже смерти питомца.