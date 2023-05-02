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Самое популярное блюдо на Волыни и Полесье: как приготовить мазурики

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Вторник 02 мая 2023 08:26
Самое популярное блюдо на Волыни и Полесье: как приготовить мазурики Как приготовить украинские мазурики (Кадр из видео)
Автор: Анна Шиканова

Мазурики - это простое и вкусное блюдо украинской кухни, которое часто готовят на Волыни и Полесье. Ингредиенты для мазуриков очень простые, а вкуснятина выйдет просто невероятная.

Своим рецептом украинских мазуриков поделилась кулинарный блогер Наталья Машика на своем YouTube-канале.

Что вам понадобится:

  • Фарш - 500 г (можно взять куриный или индюшачий)
  • Яйца - 2 шт.
  • Сливочное масло - 40 г
  • Твердый сыр - 40 г
  • Молоко - 1 ст. ложка
  • Соль - 1 ч. ложка
  • Молотый сухой перец - ½ ч. ложки
  • Молотый сухой чеснок - ½ ч. ложки
  • Сухой лук - 1 ч. ложка
  • Панировочные сухари
  • Растительное масло для жарки

Как приготовить мазурики

Мазурики готовят из индюшачьего фарша. Если у вас есть куриное филе - берите, блюдо выйдет ничуть не хуже. Можно купить готовый, а можно сделать его самостоятельно - с помощью мясорубки или комбайна. Фарш должен быть однородный.

Фарш выкладываем в миску и добавляем остальные ингредиенты: разбиваем два яйца, выливаем 40 г теплого растопленного сливочного масла, насыпаем соль, перец и остальные специи. Потом наливаем одну ложку молока. Твердый сыр натираем на терке и добавляем к фаршу. Все хорошо вымешиваем.

Из фарша формируем мокрыми руками небольшие колбаски. Выкладываем колбаски на противень, застеленный фольгой. Ставим противень в холодильник на 30-40 минут.

В миску насыпаем панировочные сухари, панируем мазурики и выкладываем на разогретую сковороду с растительным маслом. Жарить нужно на среднем огне до золотистого цвета со всех сторон. Готовые мазурики можно выложить на бумажную салфетку, чтобы впитался лишний жир.

Кстати, ранее мы писали о том, как приготовить старинное украинское блюдо кныгли из картофеля.

А также рассказывали о том, как приготовить самые ленивые и вкусные голубцы.

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