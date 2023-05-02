Самое популярное блюдо на Волыни и Полесье: как приготовить мазурики

Мазурики - это простое и вкусное блюдо украинской кухни, которое часто готовят на Волыни и Полесье. Ингредиенты для мазуриков очень простые, а вкуснятина выйдет просто невероятная.

Что вам понадобится:

Фарш - 500 г (можно взять куриный или индюшачий)

Яйца - 2 шт.

Сливочное масло - 40 г

Твердый сыр - 40 г

Молоко - 1 ст. ложка

Соль - 1 ч. ложка

Молотый сухой перец - ½ ч. ложки

Молотый сухой чеснок - ½ ч. ложки

Сухой лук - 1 ч. ложка

Панировочные сухари

Растительное масло для жарки

Как приготовить мазурики

Мазурики готовят из индюшачьего фарша. Если у вас есть куриное филе - берите, блюдо выйдет ничуть не хуже. Можно купить готовый, а можно сделать его самостоятельно - с помощью мясорубки или комбайна. Фарш должен быть однородный.

Фарш выкладываем в миску и добавляем остальные ингредиенты: разбиваем два яйца, выливаем 40 г теплого растопленного сливочного масла, насыпаем соль, перец и остальные специи. Потом наливаем одну ложку молока. Твердый сыр натираем на терке и добавляем к фаршу. Все хорошо вымешиваем.

Из фарша формируем мокрыми руками небольшие колбаски. Выкладываем колбаски на противень, застеленный фольгой. Ставим противень в холодильник на 30-40 минут.

В миску насыпаем панировочные сухари, панируем мазурики и выкладываем на разогретую сковороду с растительным маслом. Жарить нужно на среднем огне до золотистого цвета со всех сторон. Готовые мазурики можно выложить на бумажную салфетку, чтобы впитался лишний жир.