Найпопулярніша страва на Волині та Поліссі: як приготувати мазурики
Мазурики – це проста та смачна страва української кухні, яку часто готують на Волині та Поліссі. Інгредієнти для мазурик дуже прості, а смакота вийде просто неймовірна.
Своїм рецептом українських мазуриків поділилася кулінарний блогер Наталія Машика на своєму YouTube-каналі.
Що вам знадобиться:
- Фарш - 500 г (можна взяти курячий або індичий)
- Яйця – 2 шт.
- Вершкове масло - 40 г
- Твердий сир – 40 г
- Молоко – 1 ст. ложка
- Сіль – 1 ч. ложка
- Молотий сухий перець - 1/2 ч. ложки
- Молотий сухий часник - ½ ч. ложки
- Суха цибуля - 1 ч. ложка
- Панірувальні сухарі
- Рослинна олія для смаження
Як приготувати мазурики
Мазурики готують з індичого фаршу. Якщо у вас є куряче філе - беріть, страва вийде анітрохи не гірше. Можна купити готовий, а можна зробити його самостійно – за допомогою м'ясорубки або комбайна. Фарш має бути однорідний.
Фарш викладаємо в миску і додаємо інші інгредієнти: розбиваємо два яйця, виливаємо 40 г теплого розтопленого вершкового масла, насипаємо сіль, перець та інші спеції. Потім наливаємо одну ложку молока. Твердий сир натираємо на тертці та додаємо до фаршу. Все добре вимішуємо.
З фаршу формуємо мокрими руками невеликі ковбаски. Викладаємо ковбаски на лист, застелений фольгою. Ставимо деко в холодильник на 30-40 хвилин.
У миску насипаємо панірувальні сухарі, пануємо мазурики та викладаємо на розігріту сковороду з олією. Смажити потрібно на середньому вогні до золотистого кольору з усіх боків. Готові мазурики можна викласти на паперову серветку, щоб увібрався зайвий жир.
До речі, раніше ми писали про те, як приготувати старовинну українську страву скигли з картоплі.
А також розповідали про те, як приготувати найледачіші та найсмачніші голубці.