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"Самый особенный наш секрет". Известная украинская певица в третий раз станет мамой

Понедельник 06 мая 2024 20:10
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"Самый особенный наш секрет". Известная украинская певица в третий раз станет мамой Ирина Федишин (фото: instagram.com/irynafedyshyn)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская певица Ирина Федишин сообщила фанам радостную новость: она станет мамой в третий раз.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый клип исполнительницы "Секрет", который она представила 6 мая.

Ирина Федишин снова станет мамой

В видео, которое опубликовала 37-летняя звезда на своем YouTube-канале, артистка продемонстрировала свой беременный животик.

В клипе в конце также появился ее муж и продюсер Виталий Човник. На мостике, у водоема, супруги наслаждаются видом природы, а затем делают откровенное признание.

&quot;Самый особенный наш секрет&quot;. Известная украинская певица в третий раз станет мамой

Ирина Федишин в третий раз станет мамой (фото: скриншот с видео)

Возлюбленный певицы подходит к Ирине и нежно касается ее округлого животика.

"У каждого из нас есть свои секреты. Но самый особенный наш секрет, который спрятан в глубине самого сердца, это любовь", - говорится в анонсе видео.

Отметим, пара уже воспитывает двух сыновей - 13-летнего Юрия и 9-летнего Олега. Летом они будут отмечать 18-ю годовщину свадьбы.

Недавно Жогло из "Варьятов" впервые рассказал о диагнозе сына.

Также Виталий Козловский порадовал сеть фото с 2-месячным сыном Оскаром.

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