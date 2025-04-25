Как избежать лишних покупок: советы от стилиста, которые точно сэкономят деньги и нервы

Эмоциональный шопинг, маркетинговые ловушки и спонтанные решения - все это приводит к тому, что новые вещи так и остаются "мертвым грузом" в гардеробе.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Instagram стилиста под ником jullztyle рассказывает, как избежать лишних трат и покупать с умом.

Анализируя гардероб клиентов, стилист обратила внимание на типичные ошибки, которые приводят к тому, что люди покупают вещи, которые потом "не работают" в гардеробе.

Ситуативный или эмоциональный шопинг

Это когда мы точечно закрываем какую-то потребность новой одеждой без глубокого анализа уместности той или иной вещи.

"Мы покупаем что-то под воздействием эмоций. Хочется что-то новенькое, свежее, яркое или нужно купить что-то на день рождения. В результате мы получаем немного эндорфинов, приходим домой и понимаем, что образ с новой блузой сформировать сложно, а платье после дня рождения носить не понятно как. Даем еще один шанс, но со временем понимаем, что купили лишнее", - отметила стилист.

Покупать что-то под что-то

Это случается тогда, когда покупаешь рубашку под конкретную юбку или штаны под конкретный пиджак.

"Важно, перед тем как проводить картой, придумать 5-6 комплектов с этой рубашкой. Тогда будет намного легче вписывать ее в конкретные образы и сочетать с большинством своих вещей", - подчеркнула стилист.

Покупки под влиянием маркетинга

Часто спонтанные покупки - это влияние рекламы и методов агрессивного маркетинга.

"Мы должны понимать, что задание брендов - продать вам как можно больше. Показать, что вам это нужно и жизнь без этой рубашки будет не такой драйвовой и стильной", - отметила она.

Также она поделилась, что часто слышит от клиентов мысль, что они не понимают, нужно ли им та или иная вещь, из-за того, что ее не хватает в шкафу, или же нужно, "потому что уже у всех есть и все хвалят".

Как избежать этих ошибок?

Дайте себе паузу перед покупкой

Даже если вещь очень понравилась - не торопитесь сразу идти на кассу. Сделайте перерыв хотя бы на 24 часа. Если мысль об этой вещи не выходит из головы - значит, она вам действительно нужна. Если забыли о ней, сэкономили и место в шкафу, и деньги.

Оценивайте свой стиль жизни

Задайте себе вопрос: "Эта вещь соответствует моему ежедневному ритму жизни?". Если вы работаете из дома, вам вряд ли нужно третье офисное платье. Одежда должна работать на вас, а не лежать "на случай чего-нибудь".

Не поддавайтесь маркетингу

Бренды создают ощущение "срочной необходимости", используя фразы типа "must have", "все уже купили", "последняя единица". Помните: главная цель бренда - продать. Ваша цель - покупать разумно.

Избегайте эмоционального шопинга

Не идите по магазинам в плохом настроении или во время стресса. Эмоциональные покупки редко бывают обдуманными. Вместо шопинга - попробуйте кофе с подругой, прогулку или что-то, что поднимет настроение без чека из магазина.



Почему не стоит совершать эмоциональные покупки (иллюстративное фото: freepik.com)