Рамина показала трендовую обувь на весну 2025: она вернулась в моду из прошлого

Блогерша и телеведущая Рамина продемонстрировала стильную весеннюю обувь, которая снова вернулась в моду. В этом сезоне в тренде - элегантные туфли с контрастным носком в стиле Chanel, которые стали настоящим must-have весны 2025 года.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram решило рассказать подробнее, как носить такую обувь.

Какую обувь выбрала Рамина

Для новой съемки телеведущая выбрала достаточно женственный образ: белый лонгслив со спущенными плечами и серую юбку длины макси.



Дополнить свой лук она решила слингбеками с контрастным носком в стиле Chanel.



Рамина показала модную обувь (фото: instagram.com/raminalalala)

Как появилась такая обувь

В далеких 1950-х годах французский модельер и основательница модного дома Chanel Коко Шанель предложила женщинам уникальную пару обуви, которую на самом деле придумала для себя. Модельер хотела, чтобы ее туфли были созданы по подобию двухцветной мужской обуви французского сапожника Раймонда Массаро, работавшего с ней в те годы.

Бежевые туфли с контрастным черным носом и открытыми пятками, которые назвали слингбеками, стали вершиной ее дизайнерской мысли. А спустя несколько лет появилась более удобная версия без каблука - балетки. Их отличительные черты это черные носок, тканевая окантовка и маленький бантик спереди.



Трендовая обувь на весну 2025 (коллаж: РБК-Украина)

С чем носить такую ​​обувь в 2025 году

Романтический городской стиль

Надевайте легкое платье миди с цветочным принтом или с открытыми плечами, дополните его бежевыми туфлями с контрастным носком (на невысоком каблуке или kitten heels), маленькой сумкой и легким кардиганом или жакетом из льняной ткани.



Рамина показала образ на весну (фото: instagram.com/raminalalala)

Офисный стиль

Присмотритесь к такому луку: белая рубашка oversize или блузка с бантом, черная юбка-карандаш или костюмная в клетку, колготки бежевые или черные в сеточку, структурированный жакет или жилет, классические туфли Chanel.

Контрастный носок делает образ менее формальным, но очень стильным. Особенно подходит для переговоров, деловых встреч или событий.

Casual с ноткой ретро

Надевайте джинсы с высокой посадкой, укороченный твидовый жакет или рубашку, базовую белую футболку или топ, туфли или балетки с контрастным носком, ретро-очки и дополните лук маленькой сумкой на плече.

Этот образ для тех, кто хочет выглядеть дорого и стильно, но при этом чувствовать комфорт. Идеально подходит для кофе с подругами, выставок, легких вечеринок.



Рамина показала образ на весну (фото: instagram.com/raminalalala)