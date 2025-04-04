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Самые модные цвета волос весны 2025: вот что советуют стилисты

Модное окрашивание волос 2025 (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Весна - идеальное время для обновления не только гардероба, но и образа в целом. Если давно мечтаешь о переменах, начать стоит с прически. Стилисты уже определились с главными цветами сезона, которые обещают стать настоящим хитом.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие цвета волос являются самыми актуальными весной 2025 года - берите на заметку!

Молочный чай: новый любимый оттенок весны

Волосы цвета "молочного чая" стремительно набирают популярность - рост запросов на этот оттенок достиг 42,2% по сравнению с прошлым годом. Этот светлый, мягкий и уютный тон идеально подходит к весеннему настроению и выглядит одновременно стильно и натурально.

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По словам известного колориста Швонне Перкинс, главная идея этого тренда - создать приглушенный, мягкий, холодноватый оттенок в пределах нейтральной гаммы. Результат - безупречный молочный тон, подчеркнутый естественным оттенком корней.

"В отличие от классического омбре с выразительным отростом, здесь мы видим естественный переход от корня к основному цвету", - объясняет Перкинс.

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"Цвет корней гармонично сочетается с осветленными прядями, которые затонированы до нежного серебристо-пепельного оттенка с бежевой базой. Лучше всего он смотрится на основе от темно-русого до очень светло-коричневого или даже теплых медных тонов", - добавила она.

Cherry Cola - главный весенний тренд

Один из самых ярких и заметных трендов сезона - цвет волос в оттенке "вишневая кола". Этот оттенок дерзко возвращает нас в стильные 2000-е, и уже стал любимчиком таких звезд, как Дуа Липа и Дав Кэмерон. Дуа Липа (фото: instagram.com/dualipa)

Его популярность не останавливается: только за год интерес к цвету вырос на 265,3%, а каждую неделю он набирает более 2,3 миллиона просмотров в TikTok.

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Как объясняет известный колорист звезд Трейси Каннингем, оттенок "вишневая кола" - это удачное сочетание глубоких винных тонов с теплыми земляно-коричневыми нотками.

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Этот насыщенный, немного драматичный, но в то же время стильный цвет идеально подходит для весны: он придает образу глубину, обновляет настроение и придает ощущение уверенности и сексуальности.

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При написании материала использовались следующие источники: Newbeauty, Instagram Дуа Липы, TikTok-аккаунты caratlovescarrot, Vim hair salon.

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