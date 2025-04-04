Наймодніші кольори волосся весни 2025: ось що радять стилісти

Молочний чай: новий улюблений відтінок весни

Волосся кольору "молочного чаю" стрімко набирає популярності - зростання запитів на цей відтінок сягнуло 42,2% порівняно з минулим роком. Цей світлий, м’який і затишний тон ідеально пасує до весняного настрою та виглядає водночас стильно й натурально.

За словами відомої колористки Швонне Перкінс, головна ідея цього тренду - створити приглушений, м’який, холоднуватий відтінок у межах нейтральної гами. Результат - бездоганний молочний тон, підкреслений природним відтінком коренів.

“На відміну від класичного омбре з виразним відростом, тут ми бачимо природний перехід від кореня до основного кольору”, - пояснює Перкінс.

“Колір коренів гармонійно поєднується з освітленими пасмами, які затоновані до ніжного сріблясто-попелястого відтінку з бежевою базою. Найкраще він виглядає на основі від темно-русявого до дуже світло-коричневого або навіть теплих мідних тонів”, - додала вона.

Cherry Cola - головний весняний тренд

Один із найяскравіших і найпомітніших трендів сезону - колір волосся у відтінку "вишнева кола". Цей відтінок зухвало повертає нас у стильні 2000-ті, і вже став улюбленцем таких зірок, як Дуа Ліпа та Дав Кемерон. Дуа Ліпа (фото: instagram.com/dualipa)

Його популярність не зупиняється: тільки за рік інтерес до кольору зріс на 265,3%, а щотижня він набирає понад 2,3 мільйона переглядів у TikTok.

Як пояснює відома колористка зірок Трейсі Каннінгем, відтінок "вишнева кола" - це вдале поєднання глибоких винних тонів із теплими земляно-коричневими нотками.

Цей насичений, трохи драматичний, але водночас стильний колір ідеально підходить для весни: він надає образу глибини, оновлює настрій і додає відчуття впевненості та сексуальності.