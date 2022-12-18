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Самая модная шапка зимы 2023: как правильно носить трендовый аксессуар

Модная шапка 2023 (фото: instagram.com/ru_original.ua)
Автор: Светлана Мащенко

Шапка – не только защита от холода и снега, но и модный аксессуар, дополняющий ваш зимний лук. Тренды меняются, и в 2023 году они имеют свои особенности.

О самом модном головном уборе этого сезона – читайте ниже в материале Styler.

Любителям классики повезло

В сезоне 2022/2023 возвращается "королевая классики" - шапка Beanie.

Бини – это шапка на толстой резинке с отворотом, плотно прилегающей к голове.

На самом деле, к бини можно отнести практически все шапки, которые мы привыкли носить. Многие бренды представили варианты в разных цветовых решениях.

Оставлять просто цветную шапку некоторым показалось скучно, поэтому есть даже модели с кошельками, пришитыми спереди.

Раньше мы писали, как правильно носить самый модный шарф зимой 2022-2023.

Также читайте фотоподборку с примерами луков в главном цвете 2023 – Viva Magenta.

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мода