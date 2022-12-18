Наймодніша шапка зими 2023: як правильно носити трендовий аксесуар

Шапка – не тільки захист від холоду і снігу, але й модний аксесуар, який доповнить ваш зимовий лук. Тренди змінюються, і в 2023 році вони мають свої особливості.
Про наймодніший головний убір цього сезону – читайте нижче в матеріалі Styler.
В сезоні 2022/2023 повертається "королева класики" - шапка Beanie.
Біні - це шапка на товстій гумці з відворотом, що щільно прилягає до голови.
Насправді до біні можна віднести практично всі шапки, які ми звикли носити. Багато брендів представили варіанти у різних колірних рішеннях.
Залишати просто кольорову шапку деяким здалося сумно, тому є навіть моделі з гаманцями, пришитими спереду.
Раніше ми писали, як правильно носити наймодніший шарф взимку 2022-2023.
Також читайте, фотопідбірку з прикладами луків в головному кольорі 2023 – Viva Magenta.