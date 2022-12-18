Наймодніша шапка зими 2023: як правильно носити трендовий аксесуар

Любителям класики пощастило

В сезоні 2022/2023 повертається "королева класики" - шапка Beanie.

Біні - це шапка на товстій гумці з відворотом, що щільно прилягає до голови.

Насправді до біні можна віднести практично всі шапки, які ми звикли носити. Багато брендів представили варіанти у різних колірних рішеннях.

Залишати просто кольорову шапку деяким здалося сумно, тому є навіть моделі з гаманцями, пришитими спереду.