Как носить главный цвет 2023 года: вдохновляющая фотоподборка

После того, как Институт цвета Pantone объявил оттенком 2023 года – цвет Viva Magenta 18-1750 , все модницы и модники мира начали примерять на себя луки с этим "нетрадиционным красным для нетрадиционного времени".

"Совершенно скоро этот цвет будет везде, поэтому предлагаю вам немного вдохновиться и потренировать наглядность", - пишет стилист.

Его носят Ким и Кортни Кардашьян, Дженнифер Лопес, Джиджи Хадид, Блейк Лайвли, Джессика Альба, Зендая, Виктория Бекхэм и куда же без нее – Анна Винтур.

А еще Viva Magenta – очень украинский цвет, ведь его еще называют "цветом борща".

Все фото: instagram.com/anna.le.nova