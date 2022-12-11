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Как носить главный цвет 2023 года: вдохновляющая фотоподборка

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Воскресенье 11 декабря 2022 11:01
Как носить главный цвет 2023 года: вдохновляющая фотоподборка Как носить главный цвет 2023 года (фото: instagram.com/anna.le.nova)
Автор: Светлана Мащенко

После того, как Институт цвета Pantone объявил оттенком 2023 года – цвет Viva Magenta 18-1750, все модницы и модники мира начали примерять на себя луки с этим "нетрадиционным красным для нетрадиционного времени".

Вдохновляющую фотоподборку подготовила стилист Анна Леканова в Instagram.

"Совершенно скоро этот цвет будет везде, поэтому предлагаю вам немного вдохновиться и потренировать наглядность", - пишет стилист.

Как носить главный цвет 2023 года: вдохновляющая фотоподборкаКак носить главный цвет 2023 года: вдохновляющая фотоподборкаКак носить главный цвет 2023 года: вдохновляющая фотоподборка

Его носят Ким и Кортни Кардашьян, Дженнифер Лопес, Джиджи Хадид, Блейк Лайвли, Джессика Альба, Зендая, Виктория Бекхэм и куда же без нее – Анна Винтур.

Как носить главный цвет 2023 года: вдохновляющая фотоподборкаКак носить главный цвет 2023 года: вдохновляющая фотоподборкаКак носить главный цвет 2023 года: вдохновляющая фотоподборка

А еще Viva Magenta – очень украинский цвет, ведь его еще называют "цветом борща".

Как носить главный цвет 2023 года: вдохновляющая фотоподборкаКак носить главный цвет 2023 года: вдохновляющая фотоподборкаКак носить главный цвет 2023 года: вдохновляющая фотоподборка

Все фото: instagram.com/anna.le.nova

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