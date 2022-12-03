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Самый модный шарф сезона: стилист показала, как правильно носить культовый аксессуар

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Суббота 03 декабря 2022 13:02
Самый модный шарф сезона: стилист показала, как правильно носить культовый аксессуар Фото: Какой шарф моден в сезоне 2022-2023 (instagram.com/anna.le.nova)
Автор: Светлана Мащенко

С наступлением зимы мы начали укутывать свои носы в теплые шарфы, и желание выглядеть стильно могло отойти на второй план. Но все меняет самый модный супертеплый объемный шарф.

Как его носить, рассказала Анна Леканова

"С тех пор как @acnestudios выпустили свой фирменный цветной объемный и супер-теплый шарф, он сразу стал культовым и начал согревать фешионист всего мира. Другие бренды мгновенно подхватили этот тренд и создали большое разнообразие таких гипертрофированных шарфов в разных оттенках и принтах", – делится стилист.

На сегодняшний день такие шарфы являются наиболее актуальными и востребованными. Во-первых, это очень согревает, во-вторых, освежает и добавляет акцент в любой образ.

Смотрите ниже фото, как правильно носить самый хитовый шарф этой зимой:

Самый модный шарф сезона: стилист показала, как правильно носить культовый аксессуарСамый модный шарф сезона: стилист показала, как правильно носить культовый аксессуарСамый модный шарф сезона: стилист показала, как правильно носить культовый аксессуарСамый модный шарф сезона: стилист показала, как правильно носить культовый аксессуарСамый модный шарф сезона: стилист показала, как правильно носить культовый аксессуарСамый модный шарф сезона: стилист показала, как правильно носить культовый аксессуарСамый модный шарф сезона: стилист показала, как правильно носить культовый аксессуарСамый модный шарф сезона: стилист показала, как правильно носить культовый аксессуар

Все фото: instagram.com/anna.le.nova

Ранее стилистка также рассказала, как правильно выбрать пуховик на эту зиму.

Кроме того сообщалось, как купить обувь онлайн и не прогадать.

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