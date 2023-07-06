Яйца в сырниках нужны или нет: чем их можно легко заменить

Сырники - универсальное блюдо, которое готовят в каждом доме на завтрак или на ужин. Существует множество рецептов сырников, их подают со сметаной, фруктами, орехами или ягодами. Но почти в каждом рецепте упоминаются яйца.

Нужно ли обязательно готовить сырники с яйцами и чем можно заменить этот ингредиент - читайте в материале ниже.

Нужны ли яйца в сырниках

Считается, что сырники будут лучше держать форму и их вкус будет лучше, если при замешивании теста обязательно добавить яйцо. Но опытные кулинары уверены, что этот ингредиент не является обязательным для приготовления вкусных сырников.

Обычно яйца добавляют, чтобы сохранилась форма полуфабриката и блюдо на сковороде не расползалось. Однако повара считают, что добавлять нужно только желток и его хватит как минимум на 500 г творога.

А чем можно заменить яйца в сырниках?

Основная функция яйца - соединить между собой компоненты блюда так, чтобы при запекании или жарке они не развалились в кашу.

Поэтому заменить яйца можно очень легко - любым продуктом, который имеет такие же скрепляющие свойства.

Что можно использовать:

банан

манка

овсянка

рисовая или пшеничная мука

сметана

Кулинары подчеркивают, что добавлять таких продуктов много не нужно, чтобы не испортить неповторимый вкус сырников. Например, на 500 г творога достаточно будет 1 банана.

А если вы хотите использовать сметану, то хватит 2 столовых ложек.

Рецепт идеальных сырников

Творог сухой, жирностью 5% или 9% - 500 г

Банан - 1 шт.

Мука - 2 ст. ложки (можно взять немного больше, зависит от влажности сыра и веса банана)

Сахар - 1 ст. ложка

Если творог не очень сухой, то его нужно немного отжать. Для этого сложите его в марлю и немного сдавите, чтобы лишняя влага ушла. Можно оставить над миской в дуршлаге, чтобы жидкость могла стечь. Потом творог перебейте вместе с бананом - до однородной массы.

Добавьте в творог сахар и муку и тщательно вымешайте. Если масса хорошо держит форму, то вам может хватить и 1 ложки муки. Если тесто очень жидкое и сырники не лепятся, то добавьте еще немного муки и хорошо вымесите тесто.

Поверхность присыпьте мукой и сформируйте руками сырники. Они должны хорошо держать форму.

Поставьте сковороду на огонь, добавьте немного растительного масла и немного сливочного, дайте ему нагреться. Потом выкладывайте сырники и жарьте до румяной корочки 3-4 минуты с каждой стороны на умеренном огне. Можно накрыть сковороду крышкой, чтобы сырники хорошо пропеклись внутри.

Готовые сырники выкладывайте сначала на бумажное полотенце, чтобы лишний жир впитался.