Лучшие продукты, у которых есть лечебные свойства

Куриное Фо

Когда дело доходит до простуды, этот вьетнамский суп обладает большей целебной силой, чем старомодная курица с лапшой. Куриное фо (произносится как "фу") также обладает противовирусной силой аниса и противовоспалительными свойствами кардамона и корицы. Он содержит антиоксиданты в виде ягод годжи и семян кориандра. Халапеньо содержит кальций и витамины А и С, а также немного специй для прочистки носа. И даже простой куриный суп или бульон при простуде - способны облегчить состояние.

Сардины

Сардины, возможно, не самая вкусная рыба в супермаркете, но их маленькие косточки могут помочь вашим сломанным костям быстрее зажить. Эти крошечные рыбки, обычно упакованные в небольшие баночки с водой, оливковым маслом или томатным соком, полны кальция и витамина D. Они также содержат больше жирных кислот омега-3, укрепляющих кости, чем большинство других рыб.

Незрелые бананы

У зеленых бананов есть секретная суперсила: они отлично помогают при диарее. Они содержат резистентный крахмал, а это значит, что он не позволяет тонкому кишечнику быстро всасывать его. Вместо этого он питает хорошие бактерии в пищеварительном тракте и заставляет плохие бактерии выйти наружу. Бананы также полны электролитов, таких как калий, которые могут помочь вам восполнить то, что вы потеряли.

Мед

Откажитесь от пастилок со вкусом меда и лечите кашель настоящими лекарствами. Мед уменьшает воспаление, успокаивает боль и убивает бактерии. Он также полон антител, которые борются с вирусными инфекциями. Он богат витаминами, такими как ниацин и витамин С, а также минералами, такими как кальций и железо, для здорового прилива энергии. Добавьте 2 столовые ложки в теплую воду или чай, чтобы получить натуральное средство от кашля, которое принесет большую пользу.

Кимчи

Это традиционное корейское блюдо поможет избавиться от газов и вздутия живота. Это пряная смесь овощей, таких как пекинская капуста и редис, которые ферментируются или консервируются натуральными полезными бактериями. Когда вы его едите, он загружает ваш кишечник полезными бактериями, также называемыми пробиотиками, и выводит вредные бактерии, которые могут вызвать расстройство желудка. Некоторые виды квашеной капусты и соленых огурцов имеют тот же эффект: ищите на этикетке слова "естественно ферментированные".

Хрен

Этот родственник горчицы, лука и чеснока далеко не утончен. Когда вы натираете хрен, он раздавливает клетки корня. При этом высвобождаются масла, которые придают коже характерное тепло. Даже небольшое прикосновение может вызвать слезотечение из глаз и беготню из носа. Это отличная новость, если у вас проблемы с пазухами или носом: хрен выводит слизь, которая привлекает бактерии, если она остается в вашем организме слишком долго. То же самое и с зеленой горкой васаби, которая идет с суши.

Кофе

Когда у вас болит голова, кровеносные сосуды, питающие мозг, сжимаются, затем расширяются и давят на нервы. Вот что вызывает пульсацию в вашей голове. Кофеин в кофе, черном чае и шоколаде заставляет ваши кровеносные сосуды уменьшаться в размерах. Не воспринимайте это как разрешение выпивать чашку за чашкой: у вас также может возникнуть головная боль после употребления слишком большого количества кофеина.

Капуста

Небольшая царапина? Порез? Начните лечить себя с помощью капусты или другой темной листовой зелени, такой как шпинат, брокколи, капуста и зелень репы. Они содержат большое количество незаменимого питательного вещества витамина К, который помогает клеткам крови группироваться и свертываться. Это не только не позволит вам потерять больше крови; он также защищает вашу рану. К также помогает вашему организму строить здоровую костную ткань.

Имбирь

Любите вы или ненавидите острый кусочек имбиря, он полезен для вашего желудка. Корень имбиря содержит соединения, называемые гингеролами. Они блокируют рецепторы пищеварительного тракта, вызывающие тошноту. Используйте его для лечения утренней тошноты, укачивания, а также проблем с желудком, связанных с послеоперационными операциями или химиотерапией. Имбирь выпускается во многих формах: засахаренный, сушеный, свежий, маринованный, порошкообразный и молотый.

Травяной чай

Успокойте боль в горле чашкой теплого травяного чая. Если у вас болит горло, мятный чай обладает естественными обезболивающими свойствами. Гвоздика и зеленый чай борются с бактериями. Чай со вкусом малины уменьшает воспаление. Ромашка смазывает горло: пейте ее, если охрип. Что бы вы ни выбрали, убедитесь, что это напиток без кофеина, чтобы вы могли отдохнуть и поспать.

Яблоки

Вы знаете, что говорят о яблоках, и не без оснований. Яблоки содержат большое количество пектина - растворимого волокна в стенках клеток. Если у вас запор, это приводит в движение кишечник. А если у вас диарея, это уменьшает воспаление и помогает улучшить стул. Чтобы получить как можно больше клетчатки, оставьте кожуру. Другие продукты с высоким содержанием клетчатки включают малину, приготовленные артишоки и брюссельскую капусту.