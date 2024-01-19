Найкращі продукти, які мають лікувальні властивості

Куряче Фо

Коли справа доходить до застуди, цей в'єтнамський суп має більшу цілющу силу, ніж старомодна курка з локшиною. Куряче фо (вимовляється як "фу") також має противірусну силу анісу і протизапальні властивості кардамону і кориці. Він містить антиоксиданти у вигляді ягід годжі та насіння коріандру. Халапеньо містить кальцій та вітаміни А та С, а також трохи спецій для прочищення носа. І навіть простий курячий суп або бульйон при застуді здатні полегшити стан.

Сардини

Сардини, можливо, не найсмачніша риба в супермаркеті, але їхні маленькі кісточки можуть допомогти вашим зламаним кісткам швидше зажити. Ці крихітні рибки, зазвичай упаковані в невеликі баночки з водою, оливковою олією або томатним соком, сповнені кальцію та вітаміну D. Вони також містять більше жирних кислот омега-3, що зміцнюють кістки, ніж більшість інших риб.

Незрілі банани

У зелених бананів є секретна суперсила: вони добре допомагають при діареї. Вони містять резистентний крохмаль, а це означає, що він не дозволяє тонкому кишечнику швидко всмоктувати його. Натомість він живить хороші бактерії в травному тракті та змушує погані бактерії вийти назовні. Банани також сповнені електролітів, таких як калій, які можуть допомогти вам заповнити те, що ви втратили.

Мед

Відмовтеся від пастилок зі смаком меду та лікуйте кашель справжніми ліками. Мед зменшує запалення, заспокоює біль та вбиває бактерії. Він також сповнений антитіл, які борються із вірусними інфекціями. Він багатий на вітаміни, такі як ніацин і вітамін С, а також мінерали, такі як кальцій і залізо, для здорового припливу енергії. Додайте 2 столові ложки в теплу воду або чай, щоб отримати натуральний засіб від кашлю, який принесе велику користь.

Кімчі

Ця традиційна корейська страва допоможе позбавитися газів і здуття живота. Це пряна суміш овочів, таких як пекінська капуста та редиска, які ферментуються або консервуються натуральними корисними бактеріями. Коли ви його їсте, він завантажує ваш кишечник корисними бактеріями, також званими пробіотиками, і виводить шкідливі бактерії, які можуть спричинити розлад шлунка. Деякі види квашеної капусти та солоних огірків мають той самий ефект: шукайте на етикетці слова "природно ферментовані".

Хрін

Цей родич гірчиці, цибулі та часнику далеко не витончений. Коли ви натираєте хрін, він роздавлює клітини кореня. При цьому вивільняються олії, які надають шкірі характерного тепла. Навіть невеликий дотик може викликати сльозотечу з очей та біганину з носа. Це чудова новина, якщо у вас проблеми з пазухами або носом: хрін виводить слиз, який приваблює бактерії, якщо він залишається у вашому організмі надто довго. Те саме і з зеленою гіркою васабі, яка йде з суші.

Кава

Коли у вас болить голова, кровоносні судини, які живлять мозок, стискаються, потім розширюються і тиснуть на нерви. Ось що викликає пульсацію у вашій голові. Кофеїн у каві, чорному чаї та шоколаді змушує ваші кровоносні судини зменшуватись у розмірах. Не сприймайте це як дозвіл випивати чашку за чашкою: у вас також може виникнути біль голови після вживання занадто великої кількості кофеїну.

Капуста

Невелика подряпина? Поріз? Почніть лікувати себе за допомогою капусти або іншої темної листової зелені, такої як шпинат, броколі, капуста та зелень ріпи. Вони містять велику кількість незамінної поживної речовини вітаміну К, який допомагає клітинам крові групуватися та згортатися. Це не тільки не дозволить вам втратити більше крові; він також захищає вашу рану. До того ж допомагає вашому організму будувати здорову кісткову тканину.

Імбир

Любите ви чи ненавидите гострий шматочок імбиру, він корисний для вашого шлунка. Корінь імбиру містить сполуки, які називаються гінгеролами. Вони блокують рецептори травного тракту, що викликають нудоту. Використовуйте його для лікування ранкової нудоти, заколисування, а також проблем зі шлунком, пов'язаних із післяопераційними операціями або хіміотерапією. Імбир випускається у багатьох формах: зацукрований, сушений, свіжий, маринований, порошкоподібний та мелений.

Трав'яний чай

Заспокойте біль у горлі чашкою теплого трав'яного чаю. Якщо у вас болить горло, м'ятний чай має природні знеболювальні властивості. Гвоздика та зелений чай борються з бактеріями. Чай зі смаком малини зменшує запалення. Ромашка змащує горло: пийте її, якщо охрип. Що б ви не обрали, переконайтеся, що це напій без кофеїну, щоб ви могли відпочити та поспати.

Яблука

Ви знаєте, що говорять про яблука, і небезпідставно. Яблука містять велику кількість пектину - розчинного волокна у стінках клітин. Якщо у вас запор, це надає руху кишечнику. А якщо у вас діарея, це зменшує запалення та допомагає покращити стілець. Щоб отримати якнайбільше клітковини, залиште шкірку. Інші продукти з високим вмістом клітковини включають малину, приготовлені артишоки та брюссельську капусту.