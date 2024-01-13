6 продуктов, которые помогут быстрее вылечиться от простуды

Обычно, для того чтобы вылечиться от простуды, используют лекарственные средства. Однако их действие следует усиливать и полезными продуктами.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на британский таблоид The Sun рассказывает, какие продукты помогут запустить работу иммунитета заново.

Пища с пробиотиками

Йогурт или квашеная капуста - это не то, чего хочется, когда вы заболели. Однако они содержат живые бактерии, помогающие поддерживать здоровье кишечника.

Около 70% нашей иммунной системы сосредоточено в кишечнике, поэтому поддержание баланса бактерий может помочь иммунной системе.

К тому же часто при простуде или другом заболевании назначают антибиотики. Поэтому еда с пробиотиками особенно важна в таких случаях.

Пища с антиоксидантами

Продукты, богатые антиоксидантами, способствуют снижению окислительного стресса, поддерживая иммунную систему и облегчая воспаление.

Богатые антиоксидантами продукты это такие фрукты как черника, малина и апельсины, овощи, такие как брокколи, шпинат и морковь, зеленый чай, орехи и темный шоколад.

Чеснок

В головках чеснока есть противомикробные свойства, поскольку они содержат алицин.

Некоторые исследования свидетельствуют о том, что микробный элемент чеснока может помочь бороться с бактериями и вирусами, связанными с простудой и гриппом.

Добавляйте чеснок в разном виде к своим блюдам. Он также отлично работает как специя, поэтому однозначно придаст яркости вкусу.

Имбирь

Доказано, что имбирь помогает при тошноте и расстройстве желудка. Так же он оказывает отличное действие во время респираторных заболеваний.

Добавляйте имбирь к своим повседневным блюдам и горячим напиткам.

Мед

Лечебные свойства меда зависят от его разновидности. Для более быстрого выздоровления врачи советуют употреблять мед мануку.

От обычного он отличается своими уникальными антибактериальными свойствами. Нектар дерева манука, откуда собирают этот мед, может облегчать течение болезней.

Мед можно также добавлять к горячим напиткам вместе с имбирем.

Эхинацея

Эхинацея - это род многолетних травянистых растений семейства астровых. Эхинацею пурпурную выращивают как ценную кормовую культуру, богатую белками, а также как декоративное и лекарственное растение.

В качестве травяного средства эхинацея используется для поддержания иммунной системы, которую рекомендуют для облегчения симптомов простуды и гриппа.

Исследования показывают, что эхинацея помогает снизить тяжесть и длительность симптомов простуды, стимулируя иммунную систему и оказывая противовоспалительное действие.

Эхинацею следует начинать использовать при первых признаках болезни.