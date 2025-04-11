Можно ли святить купленную паску? Разъяснение церкви, которое надо запомнить раз и навсегда

Пасха - это один из важнейших христианских праздников, и освящение пасхальных продуктов является частью этой праздничной традиции. Однако не все продукты можно приносить в церковь для освящения.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, можно ли святить в церкви паску, которую вы не сделали собственноручно, а купили в магазине.

Что нельзя святить на Пасху

Одним из основных запретов является то, что нельзя святить алкогольные напитки, такие как водка или пиво. Единственное исключение - это вино "Кагор". Также нельзя приносить в церковь кровяную колбасу, поскольку она не соответствует религиозным традициям празднования.

Еще один важный запрет касается материальных ценностей: деньги, ключи, украшения и другие дорогие предметы не должны попадать в корзину для освящения. Существует ошибочное мнение, что освященные продукты нужно разрезать только посвященным ножом, однако это не является обязательным.

Что стоит положить в корзину для освящения

В пасхальную корзину обязательно нужно положить паску - символ тела воскресшего Христа. Паска - это не просто хлеб, а глубокий религиозный символ, который напоминает о победе жизни над смертью. При этом не имеет существенного значения, сделана ли паска дома или куплена в магазине - она остается важным символом.

"Когда мы внимательно послушаем священников, которые благословляют эти блюда, которые в корзине, то мы увидим, что он именно благословляет... Итак, прежде всего мы говорим о хлебе, о паске. Мы говорим также о мясных блюдах. И говорим о сыре, масле, яйцах и других блюдах", - говорит отец Роман Дутчак, священник Архикафедрального собора Непорочного зачатия Пресвятой Богородицы УГКЦ в городе Тернополь.

Яйца - символ новой жизни и воскресения, они являются обязательным элементом на Пасху. Также следует положить молочные продукты, такие как сыр и масло, которые символизируют Божью благодать и поддержку.

Мясные продукты, в частности сало, колбасы и буженина, имеют свои корни в ветхозаветной традиции жертвоприношений, когда употребляли жертвенного ягненка.

Не имеет значения - купленный кулич или сделанный своими руками (фото: Pixabay.com)

Что еще положить в праздничную корзину

Не менее важными являются такие продукты, как хрен, символизирующий силу духа и веру в воскресение, а также соль - символ связи между Богом и народом, упоминаемый в Библии. Кроме этого, стоит взять вино "Кагор", которое является единственным алкоголем, который можно посвятить на Пасху. Помните, что каждый продукт имеет свое значение и несет в себе глубокий символизм.

Порядок освящения и поведение в церкви

Освящение пасхальных корзин происходит обычно в субботу с утра до обеда или в воскресенье с утра. В некоторых храмах есть специальный порядок, который зависит от времени проведения службы. Если вы были на всенощной службе, то вашу корзину святят первыми.

После этого священники выходят во двор церкви, где люди, которые не участвовали в службе, также могут освятить свои продукты. Важно соблюдать порядок и уважать праздничную атмосферу, не забывая о правилах поведения в храме.