Лучшие образы звезд на красной дорожке "Оскара-2025" (фото)

В ночь на 3 марта прошла 97-я церемония вручения премии "Оскар", которая собрала самых ярких звезд киноиндустрии. Красная дорожка снова стала местом, где модные эксперименты и элегантные образы звезд привлекали внимание всех присутствующих. От блестящих платьев до смелых аксессуаров - на церемонии было немало моментов, заставивших всех восхищаться стилем и изяществом знаменитостей.
РБК-Украина (проект Styler) собрало лучшие образы, которые покорили красную дорожку "Оскара-2025", и делится ими с вами!
Адриана Гранде появилась на церемонии "Оскар 2025" в роскошном бледно-розовом корсетном платье от Schiaparelli haute couture, украшенном более 190 000 хрустальных пайеток и стразов.
Это платье было адаптацией модели цвета шампань, представленной на показе Schiaparelli во время Парижской недели высокой моды в январе. Стилист Гранде, Мими Каттрелл, изменила оттенок на нежно-розовый, подчеркнув гламурный образ, вдохновленный ее ролью Глинды в фильме "Wicked: Чародейка".
Селена Гомес привлекла внимание на красной дорожке, выбрав роскошное платье от Ральфа Лорена, вдохновленное образом Софи Лорен. Облегающее тело платье цвета шампань было украшено кристаллами по всей поверхности и дополнено широким шлейфом.
Актриса подчеркнула образ роскошными аксессуарами: большими серьезными гвоздиками, несколькими кольцами и ослепительным помолвочным кольцом от своего жениха Бенни Бланко.
Знаменитая актриса сверкала в роскошном платье со стразами от Giorgio Armani Privé.
Джефф Голдблюм был одет в шерстяной пиджак цвета слоновой кости, черные шерстяные брюки, разноцветную жаккардовую рубашку, черный атласный галстук-бабочку, сиреневый шарф из крепдешина и черные лакированные шнуровки - все от Prada.
Аксессуары дополняла яркая бутоньерка с фиолетовыми цветами. Его жена также была в платье Prada.
Американская кантри-певица, актриса и танцовщица появилась на церемонии вручения премии "Оскар" в роскошном образе от Christian Dior. Она выбрала элегантное платье, которое подчеркивало ее утонченный стиль и привлекало внимание на красной дорожке.
Супермодель дополнила свое бронзовое платье от Marni заостренными перьями, что добавило образу драматизма и элегантности. Перья стали ключевым элементом коллекций многих дизайнеров, подчеркивая театральность и игривость.
Актриса блистала на красной дорожке, выбрав серебристое платье с коротким вырезом от Oscar de la Renta из коллекции осень 2025.
На церемонии вручения премии "Оскар-2025" Ивон Орджи ослепила глаза смелым платьем от дизайнера Памеллы Роланд.
Перед встречей со своими коллегами по сериалу "Wicked: Чародейка " Боде позировала в рубиновом платье с блестками. Особое внимание привлекали ее туфли, вдохновленные образом Дороти из "Волшебника страны Оз", придававшие образу сказочный и элегантный вид.
Британская певица выбрала для мероприятия роскошное красное платье Vivienne Westwood, изготовленное на заказ, дополненное ювелирными украшениями от Lorraine Schwartz.
Рэй (фото: Getty Images)
Doja Cat не перестает удивлять на красной дорожке, и премия "Оскар-2025" в этом году не стала исключением. Хотя ее образ на Met Gala 2024, когда она появилась в мокрой футболке Vetements, был чрезвычайно смелым, ее платье с животным принтом на стало настоящим шедевром.
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