Лучшие образы звезд на красной дорожке "Оскара-2025" (фото)

Ариана Гранде

Адриана Гранде появилась на церемонии "Оскар 2025" в роскошном бледно-розовом корсетном платье от Schiaparelli haute couture, украшенном более 190 000 хрустальных пайеток и стразов.

Это платье было адаптацией модели цвета шампань, представленной на показе Schiaparelli во время Парижской недели высокой моды в январе. Стилист Гранде, Мими Каттрелл, изменила оттенок на нежно-розовый, подчеркнув гламурный образ, вдохновленный ее ролью Глинды в фильме "Wicked: Чародейка". Ариана Гранде (фото: Getty Images)

Селена Гомес

Селена Гомес привлекла внимание на красной дорожке, выбрав роскошное платье от Ральфа Лорена, вдохновленное образом Софи Лорен. Облегающее тело платье цвета шампань было украшено кристаллами по всей поверхности и дополнено широким шлейфом.

Актриса подчеркнула образ роскошными аксессуарами: большими серьезными гвоздиками, несколькими кольцами и ослепительным помолвочным кольцом от своего жениха Бенни Бланко. Селена Гомес (фото: Getty Images)

Деми Мур

Знаменитая актриса сверкала в роскошном платье со стразами от Giorgio Armani Privé. Деми Мур (фото: Getty Images)

Джефф Голдблюм

Джефф Голдблюм был одет в шерстяной пиджак цвета слоновой кости, черные шерстяные брюки, разноцветную жаккардовую рубашку, черный атласный галстук-бабочку, сиреневый шарф из крепдешина и черные лакированные шнуровки - все от Prada.

Джефф Голдблюм с женой (фото: Getty Images)

Аксессуары дополняла яркая бутоньерка с фиолетовыми цветами. Его жена также была в платье Prada.

Джулианна Хаф

Американская кантри-певица, актриса и танцовщица появилась на церемонии вручения премии "Оскар" в роскошном образе от Christian Dior. Она выбрала элегантное платье, которое подчеркивало ее утонченный стиль и привлекало внимание на красной дорожке. Джулианна Гаф (фото: Getty Images)

Анок Яй

Супермодель дополнила свое бронзовое платье от Marni заостренными перьями, что добавило образу драматизма и элегантности. Перья стали ключевым элементом коллекций многих дизайнеров, подчеркивая театральность и игривость. Анок Яй (фото: Getty Images)

Минди Калинг

Актриса блистала на красной дорожке, выбрав серебристое платье с коротким вырезом от Oscar de la Renta из коллекции осень 2025. Минди Калинг (фото: Getty Images)

Ивон Орджи

На церемонии вручения премии "Оскар-2025" Ивон Орджи ослепила глаза смелым платьем от дизайнера Памеллы Роланд. Ивон Орджи (фото: Getty Images)

Марисса Боде

Перед встречей со своими коллегами по сериалу "Wicked: Чародейка " Боде позировала в рубиновом платье с блестками. Особое внимание привлекали ее туфли, вдохновленные образом Дороти из "Волшебника страны Оз", придававшие образу сказочный и элегантный вид. Марисса Боде (фото: Getty Images)

Рэй

Британская певица выбрала для мероприятия роскошное красное платье Vivienne Westwood, изготовленное на заказ, дополненное ювелирными украшениями от Lorraine Schwartz.

Рэй (фото: Getty Images)

Doja Cat

Doja Cat не перестает удивлять на красной дорожке, и премия "Оскар-2025" в этом году не стала исключением. Хотя ее образ на Met Gala 2024, когда она появилась в мокрой футболке Vetements, был чрезвычайно смелым, ее платье с животным принтом на стало настоящим шедевром. Doja Cat (фото: Getty Images)

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