Золотой глобус 2024: названы победители известной кинопремии
В Лос-Анджелесе в США объявили победителей 81 кинопремии "Золотой глобус". Церемония вручения прошла в ночь на 8 января.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на авторитетное издание The Guardian.
Победители "Золотого глобуса" 2024
Лучшая драма
Победителем стала известная кинолента "Оппенгеймер" о создании ядерного оружия.
Среди других претендентов были фильмы:
- "Убийцы цветочного полнолуния"
- "Маэстро"
- "Прошлые жизни"
- "Зона интересов"
- "Траектория падения"
Лучшая комедия/мюзикл
Статуэтку "Золотого глобуса" получил фильм "Бедные создания".
В этой номинации также были:
- "Барби"
- "Американская фантастика"
- "Оставленные"
- "Май, декабрь"
- "Эйр"
Лучший фильм на иностранном языке
Победителем стала "Анатомия падения", снятая на французском языке.
Другие номинанты:
- "Опавшие листья"
- "Я капитан"
- "Снежное общество"
- "Прошлые жизни"
- "Зона интересов"
Лучший анимационный фильм
Победу одержал "Мальчик и цапля".
Соревновались также:
- "Элементарно"
- "Человек-паук: сквозь Вселенную"
- "Братья Супер Марио"
- "Судзумэ"
- "Желание"
Лучшие актеры и другие номинации
- Лучший сценарий - "Анатомия падения", Жюстин Трие, Артур Харари.
- Лучший актер драматического фильма - Киллиан Мерфи, "Оппенгеймер".
- Лучшая актриса драматического фильма - Лили Гледстоун, "Убийцы цветочного полнолуния".
- Лучший актер в комедийном фильме или мюзикле - Пол Джаматти, "Оставленные".
- Лучшая актриса в комедийном фильме или мюзикле - Эмма Стоун, "Бедные создания".
- Лучший актер второго плана - Роберт Дауни-младший, "Оппенгеймер".
- Лучшая актриса второго плана - Давайн Джой Рэндольф, "Оставленные".
- Лучшая музыка - Людвиг Горанссон, "Оппенгеймер".
- Лучшая песня - "What Was I Made For?", Билли Айлиш, "Барби".
- Лучший минисериал, сериал-антология или фильм для телевидения - "Ссора".
- Лучший актер в драматическом сериале - Киран Калкин, "Наследники".
- Лучшая актриса в драматическом сериале - Сара Снук, "Наследники".
- Лучший актер второго плана в сериале - Мэтью Макфейден, "Наследники".
- Лучшая актриса второго плана в сериале - Элизабет Дебики, "Корона".
- Лучший актер в телевизионном сериале в жанре мюзикл или комедия - Джереми Аллен Уайт, "Медведь".
- Лучшая актриса в телевизионном сериале в жанре мюзикл или комедия - Айо Эдебири, "Медведь".
Справка
В 2024 году состоялась 81-я церемония вручения наград премии "Золотой глобус". Его присуждение начинает сезон различных наград кино и телеиндустрии, обычно завершающийся церемонией награды "Оскара". Сегодня "Золотой глобус" - одна из самых почетных наград американской киноиндустрии.
Нынешняя церемония впервые с 1982 года будет транслироваться в прямом эфире на телеканале CBS в США.
Это также первая церемония, на которой в каждой категории представлено шесть номинантов, а не пять, как обычно.
Раньше мы советовали еще восемь впечатляющих фильмов 2023 год , которые стоит посмотреть прямо сейчас.
Читайте также, какие мобильные приложения для просмотра фильмов следует загрузить.