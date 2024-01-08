ua en ru
Пн, 08 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Золотой глобус 2024: названы победители известной кинопремии

Лос-Анджелес, США, Понедельник 08 января 2024 11:04
UA EN RU
Золотой глобус 2024: названы победители известной кинопремии Названы победители "Золотого глобуса" 2024 (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

В Лос-Анджелесе в США объявили победителей 81 кинопремии "Золотой глобус". Церемония вручения прошла в ночь на 8 января.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на авторитетное издание The Guardian.

Победители "Золотого глобуса" 2024

Лучшая драма

Победителем стала известная кинолента "Оппенгеймер" о создании ядерного оружия.

Среди других претендентов были фильмы:

  • "Убийцы цветочного полнолуния"
  • "Маэстро"
  • "Прошлые жизни"
  • "Зона интересов"
  • "Траектория падения"

Лучшая комедия/мюзикл

Статуэтку "Золотого глобуса" получил фильм "Бедные создания".

В этой номинации также были:

  • "Барби"
  • "Американская фантастика"
  • "Оставленные"
  • "Май, декабрь"
  • "Эйр"

Лучший фильм на иностранном языке

Победителем стала "Анатомия падения", снятая на французском языке.

Другие номинанты:

  • "Опавшие листья"
  • "Я капитан"
  • "Снежное общество"
  • "Прошлые жизни"
  • "Зона интересов"

Лучший анимационный фильм

Победу одержал "Мальчик и цапля".

Соревновались также:

  • "Элементарно"
  • "Человек-паук: сквозь Вселенную"
  • "Братья Супер Марио"
  • "Судзумэ"
  • "Желание"

Лучшие актеры и другие номинации

  • Лучший сценарий - "Анатомия падения", Жюстин Трие, Артур Харари.
  • Лучший актер драматического фильма - Киллиан Мерфи, "Оппенгеймер".
  • Лучшая актриса драматического фильма - Лили Гледстоун, "Убийцы цветочного полнолуния".
  • Лучший актер в комедийном фильме или мюзикле - Пол Джаматти, "Оставленные".
  • Лучшая актриса в комедийном фильме или мюзикле - Эмма Стоун, "Бедные создания".
  • Лучший актер второго плана - Роберт Дауни-младший, "Оппенгеймер".
  • Лучшая актриса второго плана - Давайн Джой Рэндольф, "Оставленные".
  • Лучшая музыка - Людвиг Горанссон, "Оппенгеймер".
  • Лучшая песня - "What Was I Made For?", Билли Айлиш, "Барби".
  • Лучший минисериал, сериал-антология или фильм для телевидения - "Ссора".
  • Лучший актер в драматическом сериале - Киран Калкин, "Наследники".
  • Лучшая актриса в драматическом сериале - Сара Снук, "Наследники".
  • Лучший актер второго плана в сериале - Мэтью Макфейден, "Наследники".
  • Лучшая актриса второго плана в сериале - Элизабет Дебики, "Корона".
  • Лучший актер в телевизионном сериале в жанре мюзикл или комедия - Джереми Аллен Уайт, "Медведь".
  • Лучшая актриса в телевизионном сериале в жанре мюзикл или комедия - Айо Эдебири, "Медведь".

Справка

В 2024 году состоялась 81-я церемония вручения наград премии "Золотой глобус". Его присуждение начинает сезон различных наград кино и телеиндустрии, обычно завершающийся церемонией награды "Оскара". Сегодня "Золотой глобус" - одна из самых почетных наград американской киноиндустрии.

Нынешняя церемония впервые с 1982 года будет транслироваться в прямом эфире на телеканале CBS в США.

Это также первая церемония, на которой в каждой категории представлено шесть номинантов, а не пять, как обычно.

Раньше мы советовали еще восемь впечатляющих фильмов 2023 год , которые стоит посмотреть прямо сейчас.

Читайте также, какие мобильные приложения для просмотра фильмов следует загрузить.

Читайте РБК-Украина в Google News
фільми Золотой глобус