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Дженнифер Лопес показала образ "Латиноамериканской Барби" (фото)

Понедельник 08 января 2024 15:41
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Дженнифер Лопес показала образ "Латиноамериканской Барби" (фото) Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Юлия Любченко

Дженнифер Лопес любит поражать своими стильными образами, обязательно должны подчеркивать ее фигуру.

О том, как Лопес воплотила образ Латиноамериканской Барби, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу модели.

Джей Ло показала образ "Латиноамериканской Барби"

Дженнифер Лопес всегда демонстрирует экстравагантные и стильные образы и хоть все поклонники певицы к этому привыкли, она каждый раз удивляет и даже поражает.

Для Джей Ло важно создавать новые интересные образы, которые останутся в памяти надолго. Поскольку она может часто выходить на различные светские мероприятия, то и имеет возможность подбирать для себя замечательные образы.

На этот раз Лопес показала очень женский и интересный образ, который она сама назвала Латиноамериканская Барби. И это совсем не та барби, которую можно себе представить. Почти никаких розовых деталей, а вместо этого - черный цвет и сдержанный макияж.

Дженнифер Лопес показала образ &quot;Латиноамериканской Барби&quot; (фото)Дженнифер Лопес показала образ &quot;Латиноамериканской Барби&quot; (фото)

Дженнифер Лопес в образе Барби (фото: instagram.com/jlo)

Джей Ло выбрала черный костюм, состоящий из короткого топа и юбки с разрезом, позволяющий любоваться подкатанными ногами артистки. Юбка подчеркивает талию и бедра, а вот топ придает элегантность.

Свой образ "Латиноамериканской Барби" певица дополнила нежно-розовыми туфлями челноками на застежках и массивными серьгами с камнями. А еще она не забыла и о кольцах.

Также Лопес сделала очень милую и стильную прическу, сначала женщина просто накрутила волосы, чтобы получились модные локоны, а затем собрала на затылке "мальвинку" и спереди красиво уложила челку по две стороны. Весь этот образ действительно напоминает куклу Барби, которая всегда смотрится красиво, стильно и модно.

А вот макияж Дженнифер выбрала сдержанный, она накрасила персиковые губы и выделила глаза, скулы и, конечно же, накрасила ресницы, завершающие довольно спокойный макияж глаз.

Дженнифер Лопес показала образ &quot;Латиноамериканской Барби&quot; (фото)Дженнифер Лопес показала образ &quot;Латиноамериканской Барби&quot; (фото)

Дженнифер Лопес в образе Барби (фото: instagram.com/jlo)

Раньше мы рассказывали о том, что Джей Ло показала, как стильно соединить шляпу с белым костюмом.

Также читайте наш материал о том, что Дженнифер Лопес порадовала новостью, которой ждали 20 лет.

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Дженнифер Лопес звезды шоу-бизнеса