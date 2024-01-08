Дженнифер Лопес показала образ "Латиноамериканской Барби" (фото)
Дженнифер Лопес любит поражать своими стильными образами, обязательно должны подчеркивать ее фигуру.
О том, как Лопес воплотила образ Латиноамериканской Барби, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу модели.
Джей Ло показала образ "Латиноамериканской Барби"
Дженнифер Лопес всегда демонстрирует экстравагантные и стильные образы и хоть все поклонники певицы к этому привыкли, она каждый раз удивляет и даже поражает.
Для Джей Ло важно создавать новые интересные образы, которые останутся в памяти надолго. Поскольку она может часто выходить на различные светские мероприятия, то и имеет возможность подбирать для себя замечательные образы.
На этот раз Лопес показала очень женский и интересный образ, который она сама назвала Латиноамериканская Барби. И это совсем не та барби, которую можно себе представить. Почти никаких розовых деталей, а вместо этого - черный цвет и сдержанный макияж.
Дженнифер Лопес в образе Барби (фото: instagram.com/jlo)
Джей Ло выбрала черный костюм, состоящий из короткого топа и юбки с разрезом, позволяющий любоваться подкатанными ногами артистки. Юбка подчеркивает талию и бедра, а вот топ придает элегантность.
Свой образ "Латиноамериканской Барби" певица дополнила нежно-розовыми туфлями челноками на застежках и массивными серьгами с камнями. А еще она не забыла и о кольцах.
Также Лопес сделала очень милую и стильную прическу, сначала женщина просто накрутила волосы, чтобы получились модные локоны, а затем собрала на затылке "мальвинку" и спереди красиво уложила челку по две стороны. Весь этот образ действительно напоминает куклу Барби, которая всегда смотрится красиво, стильно и модно.
А вот макияж Дженнифер выбрала сдержанный, она накрасила персиковые губы и выделила глаза, скулы и, конечно же, накрасила ресницы, завершающие довольно спокойный макияж глаз.
Дженнифер Лопес в образе Барби (фото: instagram.com/jlo)
Раньше мы рассказывали о том, что Джей Ло показала, как стильно соединить шляпу с белым костюмом.
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