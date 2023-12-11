Тимоти Шаламе на презентации фильма "Вонка" в Лос-Анджелесе показал, как носить кожаный костюм (фото)

Тимоти Шаламе, как всегда, поражает своих поклонниц интересным образом на премьере нового фильма “Вонка, где он сыграл главную роль Вилли.

О том, как наряд Шаламе удивил ценителей своего таланта, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на Instagram-страницу фолловеров актера.

Тимоти Шаламе на премьере фильма "Вонка" показал, как носить кожаный костюм

Совсем недавно на мировые экраны вышел долгожданный фильм с новогодним настроением "Вонка" по мотивам романа британского писателя Роальда Дала "Чарли и шоколадная фабрика". И, конечно, главный герой новой интерпретации Тимоти Шаламе ездит по городам Америки и презентует фильм.

Тимоти в реальной жизни довольно модный парень, поскольку почти все его наряды и образы вызывают большое внимание поклонников. К примеру, неделей ранее Шаламе надел розовый костюм от мирового бренда Tom Ford и ожерелье Cartier в виде конфет на премьере "Вонки" в Лондоне.

На этот раз в Лос-Анджелесе актер решил поразить всех ценителей своего таланта кожаным костюмом черного цвета.

27-летний актер был одет в черную куртку из кожи аллигатора и брюки в тон. На самом деле такой костюм смотрится довольно необычно, ведь мужчины не так часто носят кожаные вещи.

А вот свой дерзкий и смелый образ Шаламе дополнил свой образ парой черных сапог, браслетом и разными кольцами на пальцах.

Тимоти Шаламе поразил кожаным костюмом (фото: instagram.com/timochalamania)

О чем фильм "Вонка"

Стоит сказать, что в роли Вилли Вонки Тимоти воплотился невероятно, он передал настроение главного героя и основную идею фильма, которая говорит зрителю о том, что мечтать очень важно и важно воплощать свои мечты на все сложности. Но важно, чтобы рядом с тобой были верные люди, искренне желающие помочь тебе.

Это такая хорошая история о человеческих отношениях, дружбе, мечтах, успехах и падениях, а также о вечной теме победы добра над злом и коварством.