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Пентагон не успел потратить почти миллиард долларов на закупку нового оружия для Украины

07:53 27.06.2026 Сб
2 мин
Будут ли эти средства доступны для новых сделок?
aimg Екатерина Коваль
Пентагон не успел потратить почти миллиард долларов на закупку нового оружия для Украины Фото: средства были выделены при администрации Байдена (Getty Images)
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Министерство обороны США не использовало своевременно 910 миллионов долларов, выделенных на военную помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет аудиторов Operation Atlantic Resolve.

Распределение средств USAI

Согласно обнародованному отчету за первый квартал 2026 года, указанная сумма в 910 миллионов долларов больше недоступна для заключения новых контрактов с американскими производителями оружия, поскольку истек определенный срок для взятия новых финансовых обязательств.

С февраля 2022 года Конгресс США выделил по программе Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) 33,51 миллиарда долларов.

В настоящее время финансовые ресурсы распределены следующим образом:

  • 19,21 млрд долларов (57%) - фактически израсходовано на оборонные изделия и услуги, которые уже переданы Украине по состоянию на март 2026 года.

  • 13,49 млрд долларов - уже распределены по заказам в промышленности, которые находятся на стадии выполнения и еще не оплачены.

  • 110 млн долларов - выделено, но пока не распределено по конкретным контрактам.

В то же время, правила Пентагона предусматривают, что просроченные ассигнования не означают автоматического "сгорания" денег. Эти средства хотя и закрыты для новых сделок, однако в течение следующих 5 лет могут привлекаться для покрытия дополнительных расходов по уже подписанным ранее контрактам.

Напомним, Инициатива содействия безопасности Украины (USAI) была создана Конгрессом США в 2014 году для поддержки обороноспособности Украины после аннексии Крыма. В отличие от программы Drawdown (извлечение оружия непосредственно из составов армии США), USAI предусматривает заказы нового вооружения, техники и боеприпасов у американских оборонных предприятий.

Ранее, 18 июня 2026 года, по результатам очередного заседания в формате "Рамштайн" партнеры объявили о новых пакетах военной помощи Украине на общую сумму около 4 миллиардов долларов для обеспечения трех ключевых приоритетов Киева.

В частности, министр обороны Британии Дэн Джарвис сообщил, что Лондон готовит масштабный пакет с радарами, ракетами для ПВО и дронами собственного производства.

В то же время, Бельгия заявила о намерении до конца 2026 года передать Украине семь истребителей F-16, из которых три будут боевыми, а четыре используют в качестве доноров на запчасти.

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