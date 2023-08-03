Самая полезная закрутка на зиму: как сделать простую и бюджетную заправку для борща

Что вам понадобится:

Рецепт рассчитан на 12 баночек объемом в 0,5 литра. Если вы хотите сделать больше - добавьте еще продукты к этому списку.

Свекла - 3 кг

Морковь - 1 кг

Лук - 1 кг

Перец болгарский - 1 кг

Помидоры - 1 кг

Сахар - 1 стакан

Соль - 3 ст. ложки

Растительное масло - 1 стакан

Уксус (9%) - 125 мл

Способ приготовления

Все овощи помойте и очистите от кожуры. Лук нарежьте кольцами или кубиками - по своему вкусу. Свеклу и морковь натрите на крупной терке. Болгарский перец нарежьте соломкой или пластинками. Помидоры нарежьте тонкими кружочками.

Овощи в кастрюлю нужно выкладывать слоями: лук, потом свеклу, морковь, помидоры, а потом болгарский перец. Далее насыпайте сверху соль, сахар, уксус и растительное масло.

Ставим кастрюлю на небольшой огонь и ждем, пока овощи пустят сок. Далее перемешиваем и варим 30 минут на среднем огне.

Готовую горячую заправку разливаем по подготовленным и стерилизованным банкам. Потом закрываем банки, даем остыть и храним в темном и прохладном месте.

Зимой для приготовления борща вам нужно будет добавить картофель, капусту и чеснок. Одной такой баночки хватит на 2-3 л кастрюлю борща.