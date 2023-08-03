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Найкорисніша закрутка на зиму: як зробити просту та бюджетну заправку для борщу

Як зробити найпростішу заправку для борщу (скриншот)
Автор: Анна Шиканова

Що може бути смачніше і корисніше традиційного борщу взимку? Ця страва чудово зігріє, допоможе відновити сили, наситить вітамінами та вгамує голод у будь-якій ситуації. А зараз саме час робити закрутки, тому на зиму варто запастись баночками із заправкою для борщу.

Як зробити самостійно заправку для борщу у банці - читайте у матеріалі нижче.

Що вам знадобиться:

Рецепт розрахований на 12 баночок об'ємом 0,5 літра. Якщо ви хочете зробити більше – додайте ще продукти до цього списку.

  • Буряк - 3 кг
  • Морква – 1 кг
  • Цибуля - 1 кг
  • Перець болгарський – 1 кг
  • Помідори – 1 кг
  • Цукор - 1 склянка
  • Сіль – 3 ст. ложки
  • Рослинна олія - 1 склянка
  • Оцет (9%) – 125 мл

Спосіб приготування

Всі овочі помийте та очистіть від шкірки. Цибулю наріжте кільцями або кубиками - на свій смак. Буряк та моркву натріть на великій тертці. Болгарський перець наріжте соломкою чи пластинками. Помідори наріжте тонкими кружальцями.

Овочі в каструлю потрібно викладати шарами: цибуля, потім буряки, морква, помідори, а потім болгарський перець. Далі насипайте зверху сіль, цукор, оцет і олію.

Ставимо каструлю на невеликий вогонь і чекаємо, доки овочі пустять сік. Далі перемішуємо та варимо 30 хвилин на середньому вогні.

Готову гарячу заправку розливаємо по підготовленим та стерилізованим банкам. Потім закриваємо банки, даємо охолонути та зберігаємо у темному та прохолодному місці.

Взимку для приготування борщу вам потрібно буде додати картоплю, капусту та часник. Одної такої баночки вистачить на 2-3 л каструлю борщу.

До речі, раніше ми писали про те, як приготувати смачну овочеву ікру в банках на зиму.

А ще розповідали про те, як замаринувати огірки "по-фінськи".

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