Самая полезная закрутка на зиму: как сделать простую и бюджетную заправку для борща
Что может быть вкуснее и полезнее традиционного борща зимой? Это блюдо отлично согреет, поможет восстановить силы, насытит витаминами и утолит голод в любой ситуации. А сейчас самое время делать закрутки, поэтому на зиму стоит запастись баночками с заправкой для борща.
Как сделать самостоятельно заготовку для борща в банке - читайте в материале ниже.
Что вам понадобится:
Рецепт рассчитан на 12 баночек объемом в 0,5 литра. Если вы хотите сделать больше - добавьте еще продукты к этому списку.
- Свекла - 3 кг
- Морковь - 1 кг
- Лук - 1 кг
- Перец болгарский - 1 кг
- Помидоры - 1 кг
- Сахар - 1 стакан
- Соль - 3 ст. ложки
- Растительное масло - 1 стакан
- Уксус (9%) - 125 мл
Способ приготовления
Все овощи помойте и очистите от кожуры. Лук нарежьте кольцами или кубиками - по своему вкусу. Свеклу и морковь натрите на крупной терке. Болгарский перец нарежьте соломкой или пластинками. Помидоры нарежьте тонкими кружочками.
Овощи в кастрюлю нужно выкладывать слоями: лук, потом свеклу, морковь, помидоры, а потом болгарский перец. Далее насыпайте сверху соль, сахар, уксус и растительное масло.
Ставим кастрюлю на небольшой огонь и ждем, пока овощи пустят сок. Далее перемешиваем и варим 30 минут на среднем огне.
Готовую горячую заправку разливаем по подготовленным и стерилизованным банкам. Потом закрываем банки, даем остыть и храним в темном и прохладном месте.
Зимой для приготовления борща вам нужно будет добавить картофель, капусту и чеснок. Одной такой баночки хватит на 2-3 л кастрюлю борща.
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