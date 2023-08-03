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Самая полезная закрутка на зиму: как сделать простую и бюджетную заправку для борща

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Четверг 03 августа 2023 08:32
Самая полезная закрутка на зиму: как сделать простую и бюджетную заправку для борща Как сделать самую простую заправку для борща (скриншот)
Автор: Анна Шиканова

Что может быть вкуснее и полезнее традиционного борща зимой? Это блюдо отлично согреет, поможет восстановить силы, насытит витаминами и утолит голод в любой ситуации. А сейчас самое время делать закрутки, поэтому на зиму стоит запастись баночками с заправкой для борща.

Как сделать самостоятельно заготовку для борща в банке - читайте в материале ниже.

Что вам понадобится:

Рецепт рассчитан на 12 баночек объемом в 0,5 литра. Если вы хотите сделать больше - добавьте еще продукты к этому списку.

  • Свекла - 3 кг
  • Морковь - 1 кг
  • Лук - 1 кг
  • Перец болгарский - 1 кг
  • Помидоры - 1 кг
  • Сахар - 1 стакан
  • Соль - 3 ст. ложки
  • Растительное масло - 1 стакан
  • Уксус (9%) - 125 мл

Способ приготовления

Все овощи помойте и очистите от кожуры. Лук нарежьте кольцами или кубиками - по своему вкусу. Свеклу и морковь натрите на крупной терке. Болгарский перец нарежьте соломкой или пластинками. Помидоры нарежьте тонкими кружочками.

Овощи в кастрюлю нужно выкладывать слоями: лук, потом свеклу, морковь, помидоры, а потом болгарский перец. Далее насыпайте сверху соль, сахар, уксус и растительное масло.

Ставим кастрюлю на небольшой огонь и ждем, пока овощи пустят сок. Далее перемешиваем и варим 30 минут на среднем огне.

Готовую горячую заправку разливаем по подготовленным и стерилизованным банкам. Потом закрываем банки, даем остыть и храним в темном и прохладном месте.

Зимой для приготовления борща вам нужно будет добавить картофель, капусту и чеснок. Одной такой баночки хватит на 2-3 л кастрюлю борща.

Кстати, ранее мы писали о том, как приготовить невероятно вкусную овощную икру в банках на зиму.

А еще рассказывали о том, как замариновать огурцы "по-фински".

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