Худшее растительное масло, которое продается в магазинах: не стоит на него даже смотреть!

Растительные масла являются неотъемлемой частью нашего ежедневного рациона. Мы используем их для жарки, заправки салатов и приготовления различных блюд.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какое масло в магазинах лучше не покупать, чтобы не навредить организму.

Плохое растительное масло: на что обратить внимание

Одним из ключевых факторов является степень обработки масла. Многие растительные масла, особенно рафинированные, проходят интенсивную промышленную обработку, которая включает высокие температуры, использование химических растворителей и процесс дезодорации.

В результате такой обработки масло может терять часть своих полезных веществ, а также образовывать нежелательные соединения.

К маслам, которые часто подвергаются высокой степени обработки, относятся, в частности, кукурузное, соевое, подсолнечное, сафлоровое и рапсовое масла. Хотя эти масла являются одними из самых распространенных на полках магазинов, их чрезмерное потребление вызывает определенные опасения среди специалистов.

Одной из причин является дисбаланс между омега-3 и омега-6 жирными кислотами. Большинство этих масел содержат значительно больше омега-6 жирных кислот, чем омега-3.

Чрезмерное потребление омега-6 жирных кислот, особенно при недостаточном употреблении омега-3, может способствовать развитию воспалительных процессов в организме, что в свою очередь связано с риском возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и других хронических недугов.

Отдельное внимание следует уделить маслам, которые подверглись процессу частичной гидрогенизации. Этот процесс используется для преобразования жидких растительных масел в твердые или полутвердые жиры, что делает их более пригодными для использования в пищевой промышленности (например, для производства маргарина или кондитерских жиров).

Однако в результате частичной гидрогенизации образуются трансжиры, которые являются крайне вредными для здоровья. Трансжиры повышают уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) и снижают уровень "хорошего" холестерина (ЛПВП), значительно увеличивая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, диабета и даже некоторых видов рака.

Хотя в последнее время производители пытаются уменьшить использование частично гидрогенизированных масел, все же стоит внимательно изучать состав продуктов на наличие таких ингредиентов, как "частично гидрогенизированное растительное масло" или "гидрогенизированный жир". Если такой компонент присутствует в составе масла (или продукта, где оно используется), лучше отказаться от его употребления.

Кроме того, некоторые растительные масла, например, кукурузное, могут быть получены из генетически модифицированных (ГМО) культур. Хотя научные исследования о влиянии ГМО на здоровье человека все еще продолжаются, многие потребители отдают предпочтение продуктам, которые не содержат ГМО. Если для вас это является важным фактором, обращайте внимание на соответствующую маркировку на упаковке масла.

Что же касается метода экстракции масла, то лучшим вариантом считается масло холодного отжима. Этот метод позволяет сохранить большинство полезных веществ, витаминов и антиоксидантов, которые содержатся в семенах или плодах. Масла горячего отжима или экстракции с использованием химических растворителей могут иметь более низкую пищевую ценность.

Какое растительное масло можно считать менее желательным для регулярного употребления?

Рафинированные масла с высокой степенью обработки

Кукурузное, соевое, подсолнечное, сафлоровое, рапсовое масла, особенно если они рафинированные, могут иметь меньшее количество полезных веществ и дисбаланс омега-3 и омега-6 жирных кислот.

Частично гидрогенизированные масла

Любое масло, содержащее трансжиры, является крайне вредным для здоровья и его следует избегать.

Масла неизвестного происхождения или от непроверенных производителей

Низкая цена может быть признаком использования некачественного сырья или нарушения технологии производства.

Какое масло полезно для организма