Найгірша олія, яка продається в магазинах: не варто на неї навіть дивитись!
Рослинні олії є невід'ємною частиною нашого щоденного раціону. Ми використовуємо їх для смаження, заправки салатів та приготування різноманітних страв.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, яку олію в магазинах краще не купувати, щоб не зашкодити організму.
Погана олія: на що звернути увагу
Одним з ключових факторів є ступінь обробки олії. Багато рослинних олій, особливо рафіновані, проходять інтенсивну промислову обробку, яка включає високі температури, використання хімічних розчинників та процес дезодорації.
В результаті такої обробки олія може втрачати частину своїх корисних речовин, а також утворювати небажані сполуки.
До олій, які часто піддаються високому ступеню обробки, належать, зокрема, кукурудзяна, соєва, соняшникова, сафлорова та рапсова олії. Хоча ці олії є одними з найпоширеніших на полицях магазинів, їхнє надмірне споживання викликає певні занепокоєння серед фахівців.
Однією з причин є дисбаланс між омега-3 та омега-6 жирними кислотами. Більшість цих олій містять значно більше омега-6 жирних кислот, ніж омега-3.
Надмірне споживання омега-6 жирних кислот, особливо за недостатнього вживання омега-3, може сприяти розвитку запальних процесів в організмі, що в свою чергу пов'язано з ризиком виникнення серцево-судинних захворювань та інших хронічних недуг.
Окрему увагу слід приділити оліям, які зазнали процесу часткової гідрогенізації. Цей процес використовується для перетворення рідких рослинних олій у тверді або напівтверді жири, що робить їх більш придатними для використання у харчовій промисловості (наприклад, для виробництва маргарину або кондитерських жирів).
Однак в результаті часткової гідрогенізації утворюються трансжири, які є вкрай шкідливими для здоров'я. Трансжири підвищують рівень "поганого" холестерину (ЛПНЩ) та знижують рівень "хорошого" холестерину (ЛПВЩ), значно збільшуючи ризик розвитку серцево-судинних захворювань, ожиріння, діабету та навіть деяких видів раку.
Хоча останнім часом виробники намагаються зменшити використання частково гідрогенізованих олій, все ж таки варто уважно вивчати склад продуктів на наявність таких інгредієнтів, як "частково гідрогенізована рослинна олія" або "гідрогенізований жир". Якщо такий компонент присутній у складі олії (або продукту, де вона використовується), краще відмовитися від її вживання.
Крім того, деякі рослинні олії, наприклад, кукурудзяна, можуть бути отримані з генетично модифікованих (ГМО) культур. Хоча наукові дослідження щодо впливу ГМО на здоров'я людини все ще тривають, багато споживачів віддають перевагу продуктам, які не містять ГМО. Якщо для вас це є важливим фактором, звертайте увагу на відповідне маркування на упаковці олії.
Що ж стосується методу екстракції олії, то кращим варіантом вважається олія холодного віджиму. Цей метод дозволяє зберегти більшість корисних речовин, вітамінів та антиоксидантів, які містяться в насінні або плодах. Олії гарячого віджиму або екстракції з використанням хімічних розчинників можуть мати нижчу харчову цінність.
Яку рослинну олію можна вважати менш бажаною для регулярного вживання?
Рафіновані олії з високим ступенем обробки
Кукурудзяна, соєва, соняшникова, сафлорова, рапсова олії, особливо якщо вони рафіновані, можуть мати меншу кількість корисних речовин та дисбаланс омега-3 та омега-6 жирних кислот.
Частково гідрогенізовані олії
Будь-яка олія, яка містить трансжири, є вкрай шкідливою для здоров'я і її слід уникати.
Олії невідомого походження або від неперевірених виробників
Низька ціна може бути ознакою використання неякісної сировини або порушення технології виробництва.
Яка олія корисна для організму
- Оливкова олія першого холодного віджиму (Extra Virgin Olive Oil): Багата на мононенасичені жири та антиоксиданти, корисна для серцево-судинної системи.
- Олія авокадо: Має високий вміст мононенасичених жирів та вітаміну Е, стійка до високих температур.
- Кокосова олія: Містить насичені жири, але деякі дослідження показують її позитивний вплив на метаболізм та імунітет (слід вживати в помірних кількостях).
- Олія льону: Чудове джерело омега-3 жирних кислот (слід використовувати лише в холодному вигляді).
- Олія горіхів (грецького, мигдалевого, волоського тощо): Багаті на корисні жири та вітаміни, підходять для заправки салатів.
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В матеріалі використані такі джерела - Health, Mayo Clinic, Eat this, not That.
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