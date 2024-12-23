Самое дорогое авто в мире: как выглядит "произведение искусства на колесах" и стоит ли оно своих денег?
Автомобиль уже давно стал не только средством передвижения, но и символом роскоши. Существует множество бюджетных авто, премиум-класса и других, а вот самый дорогой автомобиль во всем мире только один и он поражает даже опытных автолюбителей.
Какой автомобиль считается самым дорогим в мире, какие у него характеристики, цена и в чем его уникальность, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Что это за автомобиль?
Самым дорогим автомобилем в мире считается Bugatti La Voiture Noire, который создан в единственном экземпляре. Название модели переводится как "Черный автомобиль", и она полностью соответствует своему виду.
Черный кузов из углеродного волокна, элегантный дизайн и ультрасовременные технологии - все это делает его шедевром инженерного мастерства.
Цена Bugatti
Стоимость Bugatti La Voiture Noire составляет невероятные 18,7 миллиона долларов. Это не только самый дорогой автомобиль, но и объект коллекционерской гордости, ведь его владелец получает абсолютную эксклюзивность.
Bugatti La Voiture Noire (фото: motor1.com)
Технические характеристики
Двигатель: 8-литровый W16 с четырьмя турбинами.
Мощность: 1500 лошадиных сил.
Максимальная скорость: более 420 км/ч.
Разгон 0-100 км/ч: всего за 2,4 секунды.
Почему он уникален?
Эксклюзивность: Изготовлена всего одна единица, и его владельцем стал неизвестный коллекционер.
Дизайн: Интерьер и внешний вид разработаны с учетом самых высоких стандартов эстетики.
Технологии: Машина оснащена новейшими инженерными решениями, что делает ее не только красивой, но и мощной.
Интересные факты
- На создание Bugatti La Voiture Noire ушло более двух лет, и каждая деталь продумана до мельчайших мелочей.
- Прототипом для этого авто стал классический Bugatti Type 57 SC Atlantic 1936 года, который в свое время был шедевром ретро-дизайна.
- Самый дорогой автомобиль не только ездит, но и является объектом искусства, ведь его часто сравнивают с произведениями выдающихся скульпторов.
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При написании материала использованы источники: Bugatti Official, Top Gear, Forbes Auto.