Самое дорогое авто в мире: как выглядит "произведение искусства на колесах" и стоит ли оно своих денег?

Автомобиль уже давно стал не только средством передвижения, но и символом роскоши. Существует множество бюджетных авто, премиум-класса и других, а вот самый дорогой автомобиль во всем мире только один и он поражает даже опытных автолюбителей.

Какой автомобиль считается самым дорогим в мире, какие у него характеристики, цена и в чем его уникальность, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что это за автомобиль?

Самым дорогим автомобилем в мире считается Bugatti La Voiture Noire, который создан в единственном экземпляре. Название модели переводится как "Черный автомобиль", и она полностью соответствует своему виду.

Черный кузов из углеродного волокна, элегантный дизайн и ультрасовременные технологии - все это делает его шедевром инженерного мастерства.

Цена Bugatti

Стоимость Bugatti La Voiture Noire составляет невероятные 18,7 миллиона долларов. Это не только самый дорогой автомобиль, но и объект коллекционерской гордости, ведь его владелец получает абсолютную эксклюзивность.

Bugatti La Voiture Noire (фото: motor1.com)

Технические характеристики

Двигатель: 8-литровый W16 с четырьмя турбинами.

Мощность: 1500 лошадиных сил.

Максимальная скорость: более 420 км/ч.

Разгон 0-100 км/ч: всего за 2,4 секунды.

Почему он уникален?

Эксклюзивность: Изготовлена всего одна единица, и его владельцем стал неизвестный коллекционер.

Дизайн: Интерьер и внешний вид разработаны с учетом самых высоких стандартов эстетики.

Технологии: Машина оснащена новейшими инженерными решениями, что делает ее не только красивой, но и мощной.

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