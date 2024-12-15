Какое вино самое дорогое в мире? Одна бутылка стоит полмиллиона долларов!

В мире алкогольных напитков, несомненно, есть много фаворитов и коллекционеры готовы отдавать за одну бутылку тысячи и даже миллионы долларов. У каждой такой бутылки есть интересная история и их хранят десятилетиями.

Какое вино считается самым дорогим в мире и почему, сколько стоит одна бутылка, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Самой дорогой бутылкой вина в мире считается Romanée-Conti 1945 года. Бутылка этого вина была продана на аукционе Sotheby's за рекордные 558 000 долларов США, став символом винодельческой элиты и утонченности.

Romanée-Conti 1945 - это не просто вино, а редкое сокровище, происходящее из сердца Бургундии, Франция. Это вино изготовлено из винограда, который выращивали на небольшом виноградном участке площадью всего 1,8 гектара.

Урожай 1945 года был последним перед тем, как виноградники были пересажены из-за поражения филлоксерой, что придает ему уникальности.

Его вкус описывают как чрезвычайно насыщенный, с нотками черной вишни, земли и специй, которые гармонично развиваются с каждым глотком. Только 600 бутылок в этом году были изготовлены, что объясняет его редкость и высокую цену.

Рекордная бутылка была продана в 2018 году на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за 558 000 долларов США, превзойдя все ожидания.

Также еще одна бутылка этого же года была продана в тот же день за 496 000 долларов США, что подтверждает впечатляющую популярность Romanée-Conti 1945 года среди коллекционеров.

Бутылка Romanée-Conti 1945, проданная за рекордные 558 000 долларов США на аукционе Sotheby's в 2018 году, происходила из личной коллекции Роберта Друэна (Robert Drouhin).

Роберт Друэн был бывшим руководителем известного бургундского винного дома Джозефа Друэна. После продажи на аукционе информация о новом владельце бутылки не была разглашена.

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