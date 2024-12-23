Найдорожче авто у світі: як виглядає "витвір мистецтва на колесах" і чи вартий він своїх грошей?
Автомобіль вже давно став не лише засобом пересування, а й символом розкоші. Існує безліч бюджетних авто, преміум-класу та інших, а от найдорожчий автомобіль у всьому світі тільки один і він вражає навіть досвідчених автолюбителів.
Який автомобіль вважається найдорожчим у світі, які у нього характеристики, ціна та у чому його унікальність, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Що це за автомобіль?
Найдорожчим автомобілем у світі вважається Bugatti La Voiture Noire, який створений у єдиному екземплярі. Назва моделі перекладається як "Чорний автомобіль", і вона повністю відповідає своєму вигляду.
Чорний кузов із вуглецевого волокна, елегантний дизайн і ультрасучасні технології - все це робить його шедевром інженерної майстерності.
Ціна Bugatti
Вартість Bugatti La Voiture Noire становить неймовірні 18,7 мільйона доларів. Це не лише найдорожчий автомобіль, а й об'єкт колекціонерської гордості, адже його власник отримує абсолютну ексклюзивність.
Bugatti La Voiture Noire (фото: motor1.com)
Технічні характеристики
Двигун: 8-літровий W16 із чотирма турбінами.
Потужність: 1500 кінських сил.
Максимальна швидкість: понад 420 км/год.
Розгін 0-100 км/год: лише за 2,4 секунди.
Чому він унікальний?
Ексклюзивність: Виготовлено лише одну одиницю, і його власником став невідомий колекціонер.
Дизайн: Інтер’єр і зовнішній вигляд розроблені з урахуванням найвищих стандартів естетики.
Технології: Машина оснащена найновішими інженерними рішеннями, що робить її не лише красивою, але й потужною.
Цікаві факти
- На створення Bugatti La Voiture Noire пішло понад два роки, і кожна деталь продумана до найменших дрібниць.
- Прототипом для цього авто став класичний Bugatti Type 57 SC Atlantic 1936 року, який свого часу був шедевром ретро-дизайну.
- Найдорожчий автомобіль не лише їздить, але і є об’єктом мистецтва, адже його часто порівнюють із творами видатних скульпторів.
Раніше ми писали про те, яка картина є найдорожчою у світі та кому вона належить.
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При написанні матеріалу використані джерела: Bugatti Official, Top Gear, Forbes Auto.