Найдорожче авто у світі: як виглядає "витвір мистецтва на колесах" і чи вартий він своїх грошей?

Автомобіль вже давно став не лише засобом пересування, а й символом розкоші. Існує безліч бюджетних авто, преміум-класу та інших, а от найдорожчий автомобіль у всьому світі тільки один і він вражає навіть досвідчених автолюбителів.

Який автомобіль вважається найдорожчим у світі, які у нього характеристики, ціна та у чому його унікальність, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Що це за автомобіль?

Найдорожчим автомобілем у світі вважається Bugatti La Voiture Noire, який створений у єдиному екземплярі. Назва моделі перекладається як "Чорний автомобіль", і вона повністю відповідає своєму вигляду.

Чорний кузов із вуглецевого волокна, елегантний дизайн і ультрасучасні технології - все це робить його шедевром інженерної майстерності.

Ціна Bugatti

Вартість Bugatti La Voiture Noire становить неймовірні 18,7 мільйона доларів. Це не лише найдорожчий автомобіль, а й об'єкт колекціонерської гордості, адже його власник отримує абсолютну ексклюзивність.

Bugatti La Voiture Noire (фото: motor1.com)

Технічні характеристики

Двигун: 8-літровий W16 із чотирма турбінами.

Потужність: 1500 кінських сил.

Максимальна швидкість: понад 420 км/год.

Розгін 0-100 км/год: лише за 2,4 секунди.

Чому він унікальний?

Ексклюзивність: Виготовлено лише одну одиницю, і його власником став невідомий колекціонер.

Дизайн: Інтер’єр і зовнішній вигляд розроблені з урахуванням найвищих стандартів естетики.

Технології: Машина оснащена найновішими інженерними рішеннями, що робить її не лише красивою, але й потужною.

Цікаві факти