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Найдорожче авто у світі: як виглядає "витвір мистецтва на колесах" і чи вартий він своїх грошей?

Понеділок 23 грудня 2024 09:30
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Найдорожче авто у світі: як виглядає "витвір мистецтва на колесах" і чи вартий він своїх грошей? Який автомобіль є найдорожчим у світі (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Автомобіль вже давно став не лише засобом пересування, а й символом розкоші. Існує безліч бюджетних авто, преміум-класу та інших, а от найдорожчий автомобіль у всьому світі тільки один і він вражає навіть досвідчених автолюбителів.

Який автомобіль вважається найдорожчим у світі, які у нього характеристики, ціна та у чому його унікальність, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Що це за автомобіль?

Найдорожчим автомобілем у світі вважається Bugatti La Voiture Noire, який створений у єдиному екземплярі. Назва моделі перекладається як "Чорний автомобіль", і вона повністю відповідає своєму вигляду.

Чорний кузов із вуглецевого волокна, елегантний дизайн і ультрасучасні технології - все це робить його шедевром інженерної майстерності.

Ціна Bugatti

Вартість Bugatti La Voiture Noire становить неймовірні 18,7 мільйона доларів. Це не лише найдорожчий автомобіль, а й об'єкт колекціонерської гордості, адже його власник отримує абсолютну ексклюзивність.

Найдорожче авто у світі: як виглядає &quot;витвір мистецтва на колесах&quot; і чи вартий він своїх грошей?

Bugatti La Voiture Noire (фото: motor1.com)

Технічні характеристики

Двигун: 8-літровий W16 із чотирма турбінами.

Потужність: 1500 кінських сил.

Максимальна швидкість: понад 420 км/год.

Розгін 0-100 км/год: лише за 2,4 секунди.

Чому він унікальний?

Ексклюзивність: Виготовлено лише одну одиницю, і його власником став невідомий колекціонер.

Дизайн: Інтер’єр і зовнішній вигляд розроблені з урахуванням найвищих стандартів естетики.

Технології: Машина оснащена найновішими інженерними рішеннями, що робить її не лише красивою, але й потужною.

Цікаві факти

  • На створення Bugatti La Voiture Noire пішло понад два роки, і кожна деталь продумана до найменших дрібниць.
  • Прототипом для цього авто став класичний Bugatti Type 57 SC Atlantic 1936 року, який свого часу був шедевром ретро-дизайну.
  • Найдорожчий автомобіль не лише їздить, але і є об’єктом мистецтва, адже його часто порівнюють із творами видатних скульпторів.

Раніше ми писали про те, яка картина є найдорожчою у світі та кому вона належить.

А ще розповідали про те, яка пляшка вина коштує півмільйона доларів та чому.

При написанні матеріалу використані джерела: Bugatti Official, Top Gear, Forbes Auto.

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