ua ru
Сб, 14 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Готовим вафельный торт по-новому: три ингредиента и никакого взбивания

Новина українською →
Суббота 14 января 2023 16:33
Готовим вафельный торт по-новому: три ингредиента и никакого взбивания Вафельный торт Коровка (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Вафельный торт – это быстрый и вкусный десерт, который обычно готовят на основе сгущенки. Мы же предлагаем сделать его по-новому.

Рецепт появился на YouTube-канале Onyshkevychi.

Составляющие:

  • конфеты "Коровка" – 500 г
  • сливочное масло – 180 г
  • вафли – 8 шт.

Пошаговое приготовление

Отправьте пачку масла и конфеты в сотейник, растопите. Когда масса начнет кипеть, отставьте ее в сторону на три минуты. Затем перемешайте и снова оставьте. Так сделайте несколько раз, пока наш крем не начнет густеть.

Пока крем теплый, сформируйте тортик: на одну перемазку уйдет около трех столовых ложек нашего крема.

Поставьте тортик под пресс и через 30 минут им можно смаковать. Вафли будут хрустящими и карамельными.

Также читайте, как приготовить вафельный торт Сникерс.

Кроме того, читайте, о рецепте торта "Пломбир".

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепт вафлі