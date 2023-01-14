Готовим вафельный торт по-новому: три ингредиента и никакого взбивания
Вафельный торт Коровка (скриншот)
Вафельный торт – это быстрый и вкусный десерт, который обычно готовят на основе сгущенки. Мы же предлагаем сделать его по-новому.
Рецепт появился на YouTube-канале Onyshkevychi.
Составляющие:
- конфеты "Коровка" – 500 г
- сливочное масло – 180 г
- вафли – 8 шт.
Пошаговое приготовление
Отправьте пачку масла и конфеты в сотейник, растопите. Когда масса начнет кипеть, отставьте ее в сторону на три минуты. Затем перемешайте и снова оставьте. Так сделайте несколько раз, пока наш крем не начнет густеть.
Пока крем теплый, сформируйте тортик: на одну перемазку уйдет около трех столовых ложек нашего крема.
Поставьте тортик под пресс и через 30 минут им можно смаковать. Вафли будут хрустящими и карамельными.
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