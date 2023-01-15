Как напечь гору тонких блинов в считанные минуты: крутой лайфхак

Тонкие блины с солеными или сладкими начинками обожают абсолютно все, но стоять у плиты и печь их – еще та морока. Если у вас большая семья, процесс ожидания у сковороды может затянуться и на час, ведь каждый блин должен подрумяниться. Но выход есть.

Как быстро справиться с горой блинчиков – читайте ниже в материале Styler.

Блины – это очень просто, но долго

В классическом рецепте блинов есть яйца, сахар, соль, молоко, масло и мука.

Но что бы вы ни добавили, вам нужно будет выпекать миску жидкого теста, выливая его порционно на сковороду.

Предварительно приготовьте начинки для блинов, чтобы заворачивать их в процессе выпечки и сэкономить время.

И не забывайте во время выпечки перемешивать тесто, поскольку оно расслаивается и становится гуще снизу и реже сверху.

Как ускорить процесс?

Возьмите сразу две сковороды. Даже если они разного размера и не совсем блинные, ничего страшного. Главное – вы точно знаете, что тесто к ним не будет прилипать. Разогрейте сковороды, но не допускайте, чтобы они начали дымить.

Перед первым блинчиком добавьте на сковороды несколько капель масла, которое размажьте кулинарной кисточкой или бумажным полотенцем. Чтобы остальные блинчики не приставали ко дну, влейте в тесто масло, но не слишком перемешивайте, чтобы жир не растворился в нем полностью.

Поочередно выливайте тесто на обе сковороды, обжаривайте по пару минут с обеих сторон. Если у вас между наливкой теста и снятием блинов остаются паузы, можете заворачивать в блины начинку, которая не боится тепла и не потечет (как, например, повидло).

Таким образом вы сэкономите кучу времени, приготовив несколько десятков блинов за считанные минуты.

Смотрите также ниже, как приготовить ажурные блины на заварном тесте: