Самая древняя в Европе. Как выглядит "ледяная" мумия Этци и в чем ее секрет

Исследовать "ледяные" мумии ученым приходится нечасто. Найденный в горах так называемый Тирольский ледовый человек по имени Этци стал настоящим кладезем информации о жизни наших предков.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно об уникальной находке и чем она важна для ученых.

Где и когда нашли мумию

Этци (с немецкого - Ötzi) - так называемая "ледяная" мумия человека эпохи позднего неолита.

Ее нашли туристы из Германии в Тирольских Альпах в 1991 году.

Замерзшее тело древнего человека было расположено на леднике Симилаун в долине Эцталь на высоте 3200 м над уровнем моря. Оно "вылезло" на поверхность в результате сильного таяния льда.

Жуткая находка (скриншот: youtube.com/@NORTH02)

Согласно современным границам стран, древнее тело нашли в 92 метрах южнее границы с Австрией - на итальянской стороне, поэтому мумию затребовала Италия.

Интересно, что в Австрии мумию называют Этци, тогда как в Италии она более известна как Симилуанский человек или Тирольский ледовый человек.

В настоящее время мумия находится в Южнотирольском археологическом музее в городе Больцано.

В то же время, на месте находки Этци установлен памятник из камня высотой четыре метра в форме пирамиды.

Именно здесь туристы "встретили" древнего человека (фото: Wikipedia)

Уникальность "ледяной" мумии

Анализ ДНК в университетах Оксфорда и Цюриха показал, что возраст Этци составляет примерно 5000 лет. Следовательно, она является старейшей мумией человека, найденной в Европе.

Такое открытие привело к пересмотру доисторических периодов, поскольку оказалось, что цивилизация каменных времен была более развита, чем считалось до этого.

Кроме того, тело погибшего тысячи лет назад человека было надолго заморожено во льду и отлично сохранилось. Это позволило ученым провести ряд важных исследований.

Такая находка - одна на миллион (скриншот: youtube.com/@NORTH02)

Что Этци "рассказал" исследователям

Ученые установили, что к моменту смерти рост Этци составлял примерно 165 см, вес - 50 кг, а возраст - 45-46 лет. В его организме нашли остатки отрубей, разных корешков, фруктов и мышечной ткани двух типов (это свидетельствует о питании мясом оленя и серны).

По мнению исследователей, Этци мог принадлежать к небольшому племени, которое в основном занималось сельским хозяйством. В то же время высокое содержание меди и свинца в волосах позволили предположить, что погибший мужчина имел отношение к производству меди.

Некоторые ученые придерживаются мнения, что Этци мог быть жрецом, ведь при нем нашли соответствующий амулет. Кроме того, в том районе было найдено доисторическое святилище.

В то же время другие считают, что древний мужчина мог быть пастухом в высокогорных районах, поскольку после исследования голени, бедра и костей таза мумии, один из ученых пришел к выводу, что образ жизни Этци был связан с длительными путешествиями по холмистой местности.

Возможно, когда-то Этци выглядел именно так (скриншот: youtube.com/@NORTH02)

Одежда, татуировки, оружие и причина смерти

По словам ученых, одет Этци был изысканно - носил кожаный жилет, плетеный соломенный плащ, ноговицы (брюки узкого кроя из домотканого полотна), кожаную набедренную повязку, пояс, водонепроницаемую обувь (для хождения по снегу) и даже шапку из медвежьей кожи.

К поясу у древнего мужчины был пришит мешочек с полезными вещами: скребком, сверлом, кремнем, костяной стрелой и сухим грибом (использовался как трут).

Фрагменты одежды позволили "сложить" примерный вид мужчины (скриншот: youtube.com/@NORTH02)

На теле Этци ученые обнаружили около 60 татуировок в виде точек, линий и крестов. В отличие от современных они были нанесены не с помощью иглы, а путем засыпания древесного угля в специально сделанные небольшие надрезы.

Из снаряжения мужчина имел при себе медный топор с тисовой ручкой, каменный нож с ручкой из ясеня, колчан с 14 стрелами (с костяными наконечниками и калиновыми и кизиловыми древками), а также 182-сантиметровый тисовой лук.

Рядом с ним нашли также ягоды, две корзины из березовой коры и связки из двух видов трутовиков (древесных грибов).

Этци имел при себе уникальные инструменты из разных эпох (скриншот: youtube.com/@NORTH02)

Одной из вероятных версий смерти Этци ученые считают убийство.

В руке мужчины был найден нож, а в левом плече застрял наконечник стрелы (вошедший в тело сзади).

Кроме того, в ходе исследования мумии ученые диагностировали повреждения позвоночника, сломанные ребра и нос, повреждение правой руки, отмороженный палец на ноге и многочисленные ушибы и раны по всему телу.

Некоторые предполагают, что Этци погиб после длительной стычки (криминалисты нашли на мужчине и оружии остатки крови его и еще трех человек).