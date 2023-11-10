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"Гуманоид Атакамы". Как выглядит загадочная крошечная мумия, найденная учеными, и что о ней известно

Пятница 10 ноября 2023 21:20
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"Гуманоид Атакамы". Как выглядит загадочная крошечная мумия, найденная учеными, и что о ней известно Эта находка всколыхнула мир (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Видели ли вы когда-нибудь крошечную мумию, похожую на настоящего гуманоида из фантастического фильма? Именно такая находка из Чили не дает покоя исследователям из разных стран уже на протяжении 20 лет.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно о найденной в пустыне крошечной мумии и почему ее называют "гуманоидом Атакамы".

При подготовке материала были использованы следующие источники: BBC, The Sun, Genome Research, YouTube канал Inverse, YouTube канал Beyond Science.

Историческая находка

В октябре 2003 года собиратель артефактов индейской истории Оскар Муньос исследовал заброшенный чилийский городок Ла Нория в пустыне Атакама.

Там он нашел кожаную сумку со странным свертком внутри.

&quot;Гуманоид Атакамы&quot;. Как выглядит загадочная крошечная мумия, найденная учеными, и что о ней известно

Скриншот

В светлую ткань была завернута крошечная человекообразная мумия длиной всего около 15 сантиметров.

&quot;Гуманоид Атакамы&quot;. Как выглядит загадочная крошечная мумия, найденная учеными, и что о ней известноСкриншот

Сначала Муньос продал интересную находку владельцу местного паба, получив за нее около 60 долларов США. После этого ее за десятки тысяч долларов приобрел нынешний владелец - испанский бизнесмен Рамон Навиа-Осорио.

Впоследствии эту уникальную мумию, попавшую в частную коллекцию, назвали "гуманоидом Атакамы", или же сокращенно - Ата.

Уникальность Аты

У Аты - сильно удлиненный череп, не очень похожий на человеческий. Поэтому мумию часто называют "гуманоидом".

Кроме того, у нее всего десять пар ребер (в отличие от двенадцати обычных для человека), а ее кости - слишком "зрелые" (на это указывает их плотность и форма).

&quot;Гуманоид Атакамы&quot;. Как выглядит загадочная крошечная мумия, найденная учеными, и что о ней известноСкриншот

Мировую известность атакамская мумия получила благодаря американцу - уфологу Стивену Гриру, который "выискивает" НЛО и другие подобные явления.

В 2012 году он заявил, будто бы ученые исследуют "тело возможного инопланетного существа" и пообещал рассказать всю правду об исследованиях в документальном фильме "Сириус".

&quot;Гуманоид Атакамы&quot;. Как выглядит загадочная крошечная мумия, найденная учеными, и что о ней известноСкриншот

Он был выпущен в 2013 году и рассказывает о "глобальных секретных заговорах мировых элит", блокировании альтернативных технологий, инопланетных разведчиках и т.д. В одной из частей говорится и об исследовании "гуманоида Атакамы".

Исследование мумии

На подробное изучение Аты в калифорнийском Стэнфордском университете ушло около полугода. Анализ ДНК, взятый из костного мозга ребер, показал, что мумия представляет собой редкую мутацию человека женского пола, или неизвестную ранее аномалию развития скелета.

&quot;Гуманоид Атакамы&quot;. Как выглядит загадочная крошечная мумия, найденная учеными, и что о ней известно

Скриншот

Кроме того, ученые определили, что Ата отнюдь не "древняя", как считали сначала. Ее возраст оценили в чуть более четыре десятка лет.

В 2018 году исследователи опубликовали в журнале Genome Research научную статью о результатах изучения ДНК мумии. В ней говорилось о том, что "девочка-ребенок, который был либо доношен, либо родился заметно позже срока, умер почти сразу после появления на свет - до 8 лет после рождения".

&quot;Гуманоид Атакамы&quot;. Как выглядит загадочная крошечная мумия, найденная учеными, и что о ней известно

Скриншот

По мнению экспертов, необычный внешний вид обусловлен отрицательными мутациями в более чем 60 различных генах.

В то же время, ряд других ученых из университетов Новой Зеландии, США, Швеции и Чили поставили под сомнение выводы исследователей из Стэнфордского университета, поскольку не обнаружили в мумии никаких признаков скелетных аномалий плода.

Вероятные версии ученых

По мнению профессора микробиологии и иммунологии медицинского факультета Стэнфордского университета Гарри Нолана, может быть два совершенно противоположных объяснения выявленным фактам:

  • атакамская девочка страдала неизвестной и тяжелой разновидностью карликовости - родилась очень маленькой и прожила не больше десяти лет
  • атакамская девочка была больна прогерией - аномально быстрым старением - и умерла в утробе матери или сразу же после преждевременных родов

&quot;Гуманоид Атакамы&quot;. Как выглядит загадочная крошечная мумия, найденная учеными, и что о ней известно

Скриншот

Остальные исследователи выдвигают собственные теории. Кто-то даже считает, что мумия - небрежно высушенный мертворожденный, недоношенный ребенок.

В то же время по общему убеждению всех ученых Ата не является инопланетным созданием или подделкой.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что найденная в Атакаме мумия нуждается в дальнейшем исследовании.

Напомним, ранее мы рассказывали, что археологи обнаружили загадочные фигурки из золотой фольги.

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