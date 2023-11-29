Найдавніша в Європі. Як виглядає "крижана" мумія Етці й в чому її секрет

Досліджувати "крижані" мумії науковцям доводиться нечасто. Знайдена в горах так звана Тірольська льодова людина на ім'я Етці стала справжнім кладязем інформації про життя наших пращурів.

Під час підготовки матеріалу були використані такі джерела: Live Science, Wikipedia, YouTube-канал NORTH 02.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про унікальну знахідку і чим вона важлива для вчених.

Де і коли знайшли мумію

Етці (з німецької - Ötzi) - так звана "крижана" мумія людини епохи пізнього неоліту.

Її знайшли туристи з Німеччини у Тірольських Альпах в 1991 році.

Замерзле тіло прадавньої людини було розташоване на льодовику Сімілаун в долині Ецталь на висоті 3200 м над рівнем моря. Воно "вилізло" на поверхню в результаті сильного танення криги.

Моторошна знахідка (скріншот: youtube.com/@NORTH02)

Згідно із сучасними кордонами країн, прадавнє тіло знайшли у 92 метрах південніше кордону з Австрією - на італійському боці, тому мумію затребувала Італія.

Цікаво, що в Австрії мумію називають Етці, тоді як в Італії вона більш відома як Сімілуанська людина або ж Тірольська льодова людина.

Нині мумія перебуває у Південнотірольському археологічному музеї у місті Больцано.

Водночас на місці знахідки Етці встановлений пам'ятник із каменю висотою чотири метри у формі піраміди.

Саме тут туристи "зустріли" прадавню людину (фото: Wikipedia)

Унікальність "крижаної" мумії

Аналіз ДНК в університетах Оксфорда і Цюриха показав, що вік Етці становить приблизно 5000 років. Отже, вона є найстарішою мумією людини, знайденою в Європі.

Таке відкриття призвело до перегляду доісторичних періодів, оскільки виявилося, що цивілізація кам'яної доби була більш розвинена, ніж вважалося до цього.

Крім того, тіло загиблої тисячі років тому людини було надовго заморожене в льоді й чудово збереглося. Це дозволило науковцям провести ряд важливих досліджень.

Така знахідка - одна на мільйон (скріншот: youtube.com/@NORTH02)

Що Етці "розповів" дослідникам

Вчені встановили, що на момент смерті зріст Етці становив приблизно 165 см, вага - 50 кг, а вік - 45-46 років. В його організмі знайшли залишки висівок, різних корінців, фруктів та м'язової тканини двох типів (це свідчить про харчування м'ясом оленя та сарни).

На думку дослідників, Етці міг належати до невеликого племені, що в основному займалося сільським господарством. Водночас високий вміст міді та свинцю у волоссі дозволили зробити припущення, що загиблий чоловік мав відношення до виробництва міді.

Дехто з вчених дотримується думки, що Етці міг бути жерцем, адже при ньому знайшли відповідний амулет. Крім того, у тому районі було знайдене доісторичне святилище.

Водночас інші вважають, що прадавній чоловік міг бути пастухом у високогірних районах, оскільки після дослідження гомілки, стегна та кісток таза мумії, один із вчених дійшов висновку, що спосіб життя Етці був пов'язаний із тривалими подорожами горбистою місцевістю.

Можливо, колись Етці виглядав саме так (скріншот: youtube.com/@NORTH02)

Одяг, татуювання, зброя та причина смерті

За словами вчених, одягнений Етці був доволі вишукано - носив шкіряний жилет, плетений солом'яний плащ, ногавиці (штани вузького крою з домотканого полотна), шкіряну набедрену пов'язку, пояс, водонепроникне взуття (для ходіння по снігу) і навіть шапку з ведмежої шкіри.

До поясу в прадавнього чоловіка був пришитий мішечок з корисними речами: скребком, свердлом, кременем, кістяною стрілою та сухим грибом (використовувався як трут).

Фрагменти одягу дозволили "скласти" приблизний вигляд чоловіка (скріншот: youtube.com/@NORTH02)

На тілі Етці вчені знайшли близько 60 татуювань у вигляді крапок, ліній та хрестів. На відміну від сучасних, вони були нанесені не за допомогою голки, а шляхом засипання деревного вугілля у спеціально зроблені невеликі надрізи.

Зі спорядження чоловік мав при собі мідну сокиру з тисовою ручкою, кам'яний ніж з ручкою з ясена, сагайдак з 14-ма стрілами (з кістяними наконечниками та калиновими й кизиловими древками), а також 182-сантиметровий тисовий лук.

Поруч із ним знайшли також ягоди, два кошики з березової кори й зв'язки з двох видів трутовиків (деревних грибів).

Етці мав при собі унікальні інструменти з різних епох (скріншот: youtube.com/@NORTH02)

Однією з найімовірніших версій смерті Етці науковці вважають вбивство.

В руці чоловіка було знайдено ніж, а в лівому плечі застряг наконечник стріли (який увійшов у тіло ззаду).

Крім того, під час дослідження мумії вчені діагностували пошкодження хребта, зламані ребра й ніс, пошкодження правої руки, відморожений палець на нозі й численні забиття та рани по всьому тілу.

Дехто припускає, що Етці загинув після тривалої сутички (криміналісти знайшли на чоловікові та зброї залишки крові його та ще трьох осіб).